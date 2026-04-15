Uber ulaže 10 milijardi dolara u robotaksije da izbjegne irelevantnost

Tvrtka koja je izgradila imperij na tome što nema ni jedno vozilo sada kupuje flote autonomnih automobila i udjele u njihovim proizvođačima

Uber je najavio stratešku preobrazbu koja u potpunosti mijenja poslovni model kompanije, objavio je Financial Times. Tvrtka koja je prije petnaestak godina zauvijek promijenila taksističku industriju upravo time što nije posjedovala ni jedno vozilo sada preuzima udjele u proizvođačima autonomnih vozila i obvezuje se kupiti tisuće robotaksija, čime ukupna ulaganja premašuju deset milijardi dolara.

Prema analizi FT-a temeljenoj na analitičarskim procjenama i izvorima upoznatima s Uberovim poslovanjem, tvrtka planira u sljedećih nekoliko godina kupiti udjele u proizvođačima robotaksija za više od 2,5 milijardi dolara te potrošiti dodatnih 7,5 milijardi dolara na nabavu samih vozila. Samo prošloga tjedna, proizvođač električnih vozila Lucid objavio je da je Uber proširio prethodni dogovor na ukupno 500 milijuna dolara ulaganja i nabavu najmanje 35 tisuća automobila, što bi ukupno moglo koštati barem dvije milijarde dolara.

Podsjetimo, prije par tjedana objavili smo da će Uber uložiti i u Verne, domaću robotaksi kompaniju u vlasništvu Mate Rimca, s komercijalnim početkom u Zagrebu. Prema najavljenim planovima, Verne će upravljati flotom, tvrtka Pony.ai osigurava tehnologiju autonomne vožnje, a Uber integrira uslugu u svoju platformu.

Što se šire priče tiče, kontekst je vrlo važan. Naime, Uber je 2020. prodao vlastiti odjel za autonomna vozila za četiri milijarde dolara kako bi se usredotočio na profitabilnost, a tek je 2023. prestao gomilati gubitke koji su se do tada nagomilali na više od 30 milijardi dolara. Sada, svega nekoliko godina kasnije, izvršni direktor Dara Khosrowshahi potpisuje dogovore s više od desetak partnera, od kineskog Baidua do britanskog Wayvea i američkih Riviana, Waabija, Zoxa - pa do Rimčevog Vernea. Ako će se držati planova, ove godine bi trebali svjedočiti lansiranju usluga robotaksija u najmanje 15 gradova tijekom 2026. godine.

No, što je pokrenulo taj strateški zaokret, pitate se? Dionice Ubera pale su gotovo 23 posto u posljednjih šest mjeseci, a investitori su sve nervozniji zbog pitanja hoće li kompanija uopće biti potrebna u svijetu u kojemu Waymo, Tesla i Amazonov Zoox razvijaju vlastite aplikacije i žele direktno do potrošača. Analitičar u LightShed Partnersu Walter Piecyk za FT je dobro opisao što se događa.

- Stvari koje su naškodile dionicama Ubera su Waymovi i Teslini prekretni trenuci. Uber pokušava riješiti taj rizik, ali to je balansiranje na žici jer moraju reinvestirati radi rasta, a ne žele izgubiti investitore koji su ušli nakon što je kompanija postala profitabilna - rekao je.

Khosrowshahi je pred investitorima u veljači jasno opisao logiku novih ulaganja.

- Ulažemo kapital kako bismo garantirali opskrbu robotaksijima unaprijed. Velik dio te opskrbe temeljit će se na profitabilnoj ekonomici i nastavit ćemo preuzimati takve obveze - poručio je.

Šef Ubera pritom vjeruje da će tvrtka imati ključnu ulogu u pretvaranju autonomnih vozila u financijski instrument, uz sudjelovanje institucionalnih investitora i privatnih kreditnih fondova koji bi u konačnici financirali raspoređivanje flota.

- Mislimo da ćemo imati vrlo, vrlo zdravi ekosustav financiranja, kako u dioničkom, tako i u dužničkom dijelu. Cijeli sustav će se financijalizirati, baš kao što se financijaliziraju i podatkovni centri - rekao je ranije.

Uberova je ambicija, dakle, pozicionirati se kao platforma kroz koju čitav niz pružatelja usluga autonomne vožnje može doprijeti do potrošača, umjesto da bude istisnuta od strane onih koji žele graditi vlastite zatvorene ekosustave. Važan saveznik u tome je Nvidia, čiji čipovi pokreću autonomna vozila i koja zajedno s Uberom ulaže u Wayve i Waabi. Ipak, pitanje se samo nameće: što će toj cijeloj industriji Uber i zašto se ne okreću direktno prema potrošaču i hoće li za njih to biti isplativo?

Vrijeme će otkriti.