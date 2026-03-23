Najveći šok u povijesti tržišta diže cijenu nafte

Brent u 2026. procjenjuju na 85 dolara, WTI na 79, dok poremećaji u opskrbi prijete najvećim šokom u povijesti tržišta nafte

Američka investicijska banka Goldman Sachs podigla je prognoze cijena nafte za 2026. godinu zbog dugotrajnog poremećaja transporta kroz Hormuški tjesnac, koji opisuje kao najveći šok u opskrbi na globalnom tržištu sirove nafte.

Prema novim procjenama, cijena Brenta u 2026. trebala bi u prosjeku iznositi 85 dolara po barelu, dok je ranija prognoza bila 77 dolara. Istodobno, očekivanja za američki WTI povećana su sa 72 na 79 dolara po barelu, objavio je Reuters.

Revidirane procjene temelje se na scenariju prema kojem će promet kroz Hormuški tjesnac šest tjedana funkcionirati na samo pet posto uobičajenog kapaciteta, nakon čega bi uslijedio postupni oporavak tijekom mjesec dana. Takav razvoj događaja mogao bi rezultirati kumulativnim gubitkom od više od 800 milijuna barela nafte.

Rat između SAD-a i Izraela s jedne te Irana s druge strane dodatno destabilizira energetska tržišta. Sukob je ušao u četvrti tjedan bez naznaka smirivanja, a američki predsjednik Donald Trump postavio je Iranu ultimatum od dva dana da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili riskira napade na energetsku infrastrukturu. Teheran je pritom zaprijetio protumjerama.

Ozbiljnost situacije potvrdio je i izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol, koji je izjavio da je učinak aktualnih poremećaja usporediv s dvjema velikim naftnim krizama iz 1970-ih te plinskom krizom iz 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu, 'sve zajedno'.

- Najveći šok u opskrbi naftom ikad vjerojatno će dovesti do toga da kreatori politika i tržišta prepoznaju strukturne rizike koji proizlaze iz visoke koncentracije proizvodnje i rezervnih kapaciteta na Bliskom istoku te ranjivosti energetske infrastrukture - upozoravaju analitičari Goldman Sachsa.

Prema njihovim procjenama, gubici u proizvodnji nafte na Bliskom istoku mogli bi porasti s trenutačnih 11 na čak 17 milijuna barela dnevno na vrhuncu krize, uz pretpostavku postupnog oporavka četiri tjedna nakon potpunog otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Iako su poremećaji već doveli do zategnutosti tržišta u Aziji, komercijalne zalihe nafte u SAD-u i Europi zasad rastu, budući da je globalna ponuda prije izbijanja sukoba nadmašivala potražnju.