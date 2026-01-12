Norveška električna revolucija: Što Europska unija može naučiti?

Norveški model elektrifikacije pokazuje prednosti i izazove sveobuhvatnih poticaja, ali donosi i značajne proračunske posljedice

Za razliku od Europske unije, Norveška je pokazala (i dokazala) kako za elektrifikaciju voznog parka nisu potrebni samo poticaji za kupnju, već širi paket pogodnosti koji kupnju električnog automobila čini racionalnom odlukom koja uvelike pojeftinjuje i olakšava svakodnevni život. No, takva politika ima svoju cijenu, i to onu proračunsku, koje je vlada u Oslu sve više svjesna. Početkom godine svijet je obišla vijest da je Norveška praktički izbrisala automobile s benzinskim i dizelskim motorom s tržišta novih vozila.