Hrvatska dobiva F1 stazu: Zeleno svjetlo za megaprojekt Croatia Ring

Investicija kod Slunja preskočila veliku eko-barijeru. Gradi se staza od 4,2 km i hotel, ali uz stroge uvjete zaštite od buke

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojemu projektu sportsko-rekreacijskog centra za automobilističke i motociklističke sportove Croatia Ring na području Grada Slunja nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Rješenje je to koje je izdano 1. lipnja 2026. godine na zahtjev splitske tvrtke Automotodrom Plitvice d.o.o..

Iako je investitor oslobođen dugotrajne procedure izrade cjelovite studije utjecaja na okoliš, Ministarstvo je u rješenje ugradilo opsežan set od 34 mjere zaštite okoliša i specifičan program praćenja stanja okoliša, s posebnim naglaskom na zaštitu od buke, gospodarenje šumama i prilagodbu klimatskim promjenama.

Megaprojekt u Karlovačkoj županiji

Prema dokumentaciji iz Elaborata zaštite okoliša projekt je planiran na ukupnoj površini od oko 50 hektara unutar katastarskih općina Veljun i Blagaj, a podijeljen je na dvije primarne funkcionalne cjeline tj. zone. Prva, automotodromska zona od oko 40 hektara predviđa trkaću stazu duljine 4.226 metara, popratni paddock (boksovi i park vozača), glavnu zgradu (pit building) bruto površine 9.830 četvornih metara, tribine za 15.000 gledatelja i parkiralište za 955 vozila.

Druga zona je ona ugostiteljska i turistička te predviđa da se na oko 10 hektara izgradi boutique hotel, 23 standardna i 6 luksuznih apartmana te izložbeni centar.

Nacrt staze iz prostornog plana Karlovačke županije

Institucionalni pritisak i izmjene projekta

Tijekom postupka ocjene, lokalna i regionalna administracija nametnule su investitoru ozbiljne tehničke korekcije. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Ministarstvo zdravstva prvotno su tražili dopune elaborata, zahtijevajući primjenu metode 'najgoreg mogućeg scenarija', precizne izračune širenja buke te detaljnu razradu komunalne infrastrukture.

Kao ključni rezultat tih pritisaka, investitor je morao u projekt unijeti sustav odvodnje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja. U početnoj fazi rada koristit će se vodonepropusne sabirne jame, dok se u budućim fazama planira izgradnja pročišćivača kapaciteta 1.150 ekvivalentnih stanovnika (ES) s ispustom u rijeku Koranu, što će biti predmet zasebnog postupka ocjene utjecaja na okoliš.

Također, kako bi se ublažio akustički udar, predviđena je izgradnja umjetnih barijera, odnosno bukobrana visine do 6 metara uz najizloženije dijelove staze.

Oktanski megaprojekt bez javnog novca: Tko su investitori? Iako megaprojekti u Hrvatskoj često ovise o državnim proračunima ili stranim fondovima, iza projekta Croatia Ring, za sada stoji isključivo domaći privatni kapital. Pokretači i investitori projekta su Željko i Ante Bušić (koji na lokaciji drže veliku benzinsku postaju i prateću infrastrukturu) te Davorin Štetner, poznati poduzetnik, bivši čelnik CRANE-a i Hrvatskog auto i karting saveza. U kasnijim fazama projekta, otvoriti će se i ulazak svjetsih investitora s kojima se navodno već vode razgovori. Za projektiranje staze angažirana je vodeća svjetska tvrtka Tilke, dok je službeni savjetnik bivši prvak Formule 1, Jacques Villeneuve, s ciljem da staza do otvorenja 2027. dobije najvišu licencu (FIA Grade 1) nužnu za dovođenje F1 utrka. Cijena cijelog projekta i dalje nije poznata.

Ekološka bilanca i gubitak šumskih površina

Izvješće donosi konkretne brojke o ekološkom otisku izgradnje. Projekt zahtijeva masivne zemljane radove i strojni iskop te miniranje stijenske mase (dolomita i vapnenca), a sav se materijal planira u cijelosti iskoristiti na lokaciji za nivelaciju i krajobrazno uređenje.

Gledano kroz prizmu bioraznolikosti i namjene zemljišta, projekt donosi trajne promjene jer se izravno uklanja 10 hektra šume. Također, u Elaboratu se navodi kako projekt donosi i značajan ekološki teret u obliku stakleničkih plinova. Sama izgradnja i rad mehanizacije proizvest će više od 17 tisuća tona emisija CO2. Dodatno, zbog sječe šuma i uništavanja livada, priroda na tom području trajno gubi sposobnost upijanja ugljičnog dioksida iz atmosfere, što donosi gubitak ekvivalentan količini od još 4,2 tisuće tona CO2, navodi se u elaboratu.

Ministarstvo je ove utjecaje ocijenilo prihvatljivima i neizbježnima za realizaciju, uz opasku da je lokacija izvan zaštićenih područja i ekološke mreže (najbliža točka ekološke mreže POVS Korana udaljena je oko 300 metara).

Strogi uvjeti u fazi eksploatacije

Rješenje obvezuje investitora na rigorozan monitoring. Prije početka gradnje potrebno je provesti 48-satno mjerenje rezidualne buke na najbližim stambenim objektima kako bi se definirali akustički kriteriji za glavni projekt. Tijekom samih utrka, koje se očekuju nekoliko puta godišnje, obavezno je kontinuirano mjerenje buke prema HRN ISO standardima. Ako vršna opterećenja tijekom najvećih manifestacija (1-2 puta godišnje) premaše zakonske limite, investitor će morati tražiti privremeni izuzetak od nadležnih tijela.

Također, investitor je dužan jednom u 5 godina izraditi analizu otpornosti zahvata na klimatske promjene. Zbog rizika od svjetlosnog onečišćenja u zoni koja je dio tamnog krajolika, sva rasvjeta mora imati snop usmjeren isključivo prema tlu i koristiti tehnologiju koja ne privlači kukce.

Rokovi i pravni lijek

Rješenje Ministarstva stupa na snagu odmah i vrijedi dvije godine. Tvrtka Automotodrom Plitvice dužna je u tom roku podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a važenje rješenja može se, na zahtjev, produžiti jednom za još dvije godine ako se ne promijene zakonski uvjeti. Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci u roku od 30 dana