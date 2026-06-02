Kineskim kompanijama tržišni udjel većinom raste zbog subvencija

Kineske industrijske tvrtke dobivale su od 2004. do 2025. između tri i osam puta veće subvencije od konkurencije, izračunao je OECD

Subvencije industriji u zemljama širom svijeta dosegnule su najvišu razinu od svjetske financijske krize, utvrdila je Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), izdvojivši posebno potporu Kine. Nakon rekordne 2023. godine, državna potpora 15 ključnih industrijskih sektora iznosila je u 2024. godini 108 milijardi dolara u 2024, s udjelom u ukupnom prometu kompanija od 1,3 posto.

Najviše novca vlade su izdvajale za potporu sektorima obnovljivih izvora energije, poluvodiča i teškoj industriji, utvrdio je OECD u izvješću objavljenom u ponedjeljak. Subvencije su bile koncentrirane na proizvođače fotonaponskih modula, poluvodiča, aluminija i čelika, te na brodogradilišta.

OECD u bazi podataka prati državnu potporu za 525 vodećih industrijskih kompanija u svijetu, uključujući izravnu pomoć, porezne olakšice i kredite s povlaštenim kamatnim stopama. Iznosi subvencija porasli su u većini svjetskih regija, ali tvrtke u Kini i dalje dobivaju znatno veću podršku od konkurencije, utvrdili su u OECD-u.

U razdoblju od 2005. do 2024. kineske industrijske tvrtke dobivale su tako između tri i osam puta veće subvencije od konkurencije, mjereno udjelom u prometu, izračunao je OECD. Procjena je konzervativna, što znači da bi stvarne razlike mogle biti i veće.

Kineske subvencije znatno su veće čak i u usporedbi s gospodarstvima u nastajanju poput Brazila, Indije i Indonezije, navodi se u izvješću. Prema procjeni OECD-a, oko 60 posto povećanja tržišnog udjela kineskih kompanija u promatranom razdoblju može se pripisati upravo državnim potporama.

Otprilike 22 posto većeg udjela u svjetskom tržištu koje su tvrtke u uzletu osvojile u protekla dva desetljeća može se povezati s državnim subvencijama, a u slučaju kineskih proizvođača taj se udio penje na 60 posto, izračunali su u OECD-u.