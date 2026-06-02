Održiv uspjeh počinje brigom o sebi

DOBRObit konferencija uz snažnu podršku MultiSporta donosi novu eru poslovnog i osobnog zdravlja

Ubrzani tempo života, neprestana povezanost s tehnologijom i nemilosrdni poslovni zahtjevi doveli su nas do točke u kojoj je stres, nažalost, postao 'novo normalno'. Sindrom burnouta na poslu, kronični umor i nedostatak vremena za sebe više nisu iznimke, već pravila u svakodnevici modernog čovjeka. No, moramo li zaista pristati na takav iscrpljujući način života i rada? Je li moguće ostvariti visoke poslovne ambicije, a pritom sačuvati zdravlje, vitalnost i unutarnji mir?

Odgovore na ova ključna pitanja današnjice, uz konkretna i odmah primjenjiva rješenja, donosi jedinstvena DOBRObit konferencija, koja će se održati 2. listopada 2026. godine u zagrebačkom Stil Eventu (Američki paviljon 13 na Zagrebačkom velesajmu).

Ovaj događaj već sada privlači golemu pozornost, a da je riječ o iznimno ozbiljnom, strateški važnom i visoko pozicioniranom projektu na hrvatskoj poslovnoj sceni, potvrđuje i jedno od najsnažnijih partnerstava ove godine – poznati brend MultiSport postao je službeni powered by sponzor konferencije.

Vizija koja mijenja pravila igre - više od klasične konferencije

DOBRObit konferencija nije jedan u nizu poslovnih evenata na kojem ćete unapređivati specifična stručna znanja kako biste bili uspješniji u tome što radite. Ona je prostor u kojem poduzetnici, timovi i tvrtke uče kako osvijestiti i upravljati sa svim ostalim resursima i aspektima o kojima ovisi njihova dugoročna uspješnost. Kroz teme mentalnog, emocionalnog i fizičkog zdravlja, DOBRObit otvara važan razgovor o tome kako graditi održivi uspjeh koji ne dolazi na naplatu ljudima koji ga stvaraju.

Filozofija DOBRObit konferencije počiva na jednostavnoj, ali nevjerojatno snažnoj premisi: briga o sebi nije odraz ega, luksuza ili sebičnosti, već osnovni preduvjet kako bismo bili cjelovite osobe, sposobne maksimalno doprinijeti svojoj obitelji, prijateljima i poslovnom okruženju. U središtu konferencije je holistički, cjeloviti pristup čovjeku kroz um, tijelo i duh. Organizatori su prepoznali da su profesionalni rast i osobno blagostanje neraskidivo povezani, te su odlučili izbrisati stroge granice između poslovnog usavršavanja i wellbeinga.

MultiSport i DOBRObit - prirodna sinergija za zdravije društvo

Ulazak MultiSporta kao powered by sponzora u ovaj projekt dogodio se kao najprirodniji mogući korak. Obje organizacije dijele identičnu misiju — promicanje brige o sebi, podizanje svijesti o važnosti dobrobiti u svakodnevnom životu i transformaciju korporativne kulture u Hrvatskoj.

Martina Ivančić, Marketing & Event Managerica u tvrtki Benefit Systems d.o.o. (tvrtki koja stoji iza MultiSporta), ističe kako ih je privukao iskren i moderan koncept konferencije koji se savršeno poklapa s njihovom dugoročnom vizijom.

- Kroz više od 400 evenata godišnje educiramo i inspiriramo ljude da brigu o sebi ne gledaju kao luksuz, nego kao osnovu dobrog života - pojašnjava Ivančić. Iako je MultiSport u Hrvatskoj prisutan već osam godina kao benefit sustav koji zaposlenicima omogućuje aktivniji život, percepcija o njemu se snažno mijenja.

- Iako nas mnogi još uvijek percipiraju kao 'karticu za teretanu', naša je priča danas puno šira i dublja. MultiSport je primarno razvijen kao alat poslodavcima za rad na produktivnosti, poboljšanju zadovoljstva zaposlenika i osnaživanju employer brandinga. Naš najveći fokus danas je osvještavanje ljudi o dobrobitima koje čine život ljepšim i zdravijim - kaže Ivančić.

MultiSport danas počiva na vjerovanju da postoje tri ključne dimenzije za cjelokupnu brigu o sebi — tijelo, um i prehrana. Tijelo se razvija kroz tjelovježbu i više od 60 različitih aktivnosti u 550 objekata diljem Hrvatske. Prehrana se optimizira kroz edukaciju i pogodnosti kod Loyalty partnera, dok se um njeguje kroz sadržaje koji potiču mentalni balans, pa čak i kroz inovativne "brain workout" aktivnosti poput escape room iskustava.

Organizatori DobroBit by Multisport

- Zapravo gradimo održivu sportsku i wellbeing ekonomiju: poslodavcima pomažemo da sustavno brinu o zaposlenicima, korisnicima da lakše uvedu brigu o sebi u svakodnevicu, a partnerima dovodimo relevantnu i aktivnu publiku. I tu ne stajemo – idemo korak dalje i brinemo ne samo o pojedincu, već i o njegovoj obitelji - naglašavaju iz MultiSporta, dodajući da su na pragu novih trendova u industriji zdravlja koji se pomiču s pukog fitnessa na dugovječnost (longevity) i cjelokupnu kvalitetu života.

MultiSport iskustvo na DOBRObit konferenciji

Svi posjetitelji konferencije imat će jedinstvenu priliku isprobati brzu i iznimno preciznu InBody analizu sastava tijela. Ovi rezultati često budu onaj prijeko potrebni "aha moment" – nekima služe kao dodatna motivacija, nekima kao potvrda da su na pravom putu, a mnogima kao prvi konkretan korak prema trajnoj promjeni životnih navika. Naravno, rezultate nećete tumačiti sami, već uz stručne savjete prisutnih kineziologa.

U pauzama između predavanja, posjetitelji će se moći prepustiti relax chair masažama koje će provoditi iskusni fizioterapeuti. Ovi kratki, ali iznimno učinkoviti tretmani dizajnirani su za trenutno rasterećenje tijela i uma, smanjenje napetosti u vratu i leđima te vraćanje fokusa. Uz sve to, posjetitelje očekuju prilike za besplatno testno razdoblje i bogate nagradne igre.

Vrhunski program, stručnjaci i inovativan format

Dok će MultiSport zona brinuti o tijelu i opuštanju, glavna pozornica DOBRObit konferencije nahranit će vaš um. Dinamiku cijelom događaju, osiguravajući ležernu, ali visoko profesionalnu atmosferu, dat će poznata televizijska voditeljica i moderatorica Ida Prester.

Program obuhvaća 6 pomno koncipiranih predavanja i 3 dinamična panela, a svoja će stručna znanja, iskustva iz prakse i inspirativne osobne priče podijeliti pravi lideri u svojim domenama. Među njima se ističu:

Marino Bašić, jedan od najcjenjenijih vrhunskih kondicijskih trenera u regiji,

dr. sc. Sebastijan Orlić, priznati stručnjak za optimizaciju zdravlja i dugovječnost,

Sandra Paović, proslavljena olimpijka čija je životna priča ultimativni dokaz snage ljudskog duha,

dr. med. Natko Beck, omiljeni liječnik i komunikator koji uspješno približava medicinu široj javnosti,

Darko Cvetković, vrhunski NLP i mindfulness stručnjak.

Njihova će izlaganja pokriti širok spektar tema: od optimizacije zdravlja u izazovnim poslovnim okruženjima, važnosti zdrave prehrane i suplementacije u prevenciji bolesti, do moći neuro-lingvističkog programiranja, reprogramiranja ograničavajućih uvjerenja i postizanja onog najvažnijeg – unutarnjeg mira usred kaotične svakodnevice.

No, lista stručnjaka tu ne staje. Program obogaćuju i istaknuta imena kao što su dr.sc. Sandro Venier (stručnjak za fizioterapiju), Petra Seličanec (fitness i NLP trenerica te stručnjakinja za transformacijsko disanje), Roko Marović (suosnivač nutricionističke platforme Nutrivision), Ema Alagić (stručnjakinja za spa i holistički wellness), Iva Mikulić (prof. psihologije i psihoterapeutkinja), Ana Miletić (gestalt psihoterapeutkinja), Ivna Juranić (HR stručnjakinja i instruktorica joge), Marija Andreić (NLP Master Trainer) te Igor Šehić (stručnjak za optimizaciju ljudskog performansa).

Zajedničkim snagama, kroz interaktivna predavanja i panele, ovi će stručnjaci duboko zadirati u stvarne probleme današnjice – od razvoja asertivne komunikacije koja rješava konflikte na radnom mjestu, prevladavanja trauma i anksioznosti, do pronalaska delikatnog balansa između ostvarivanja ambicija i očuvanja zdravlja.

Wellness zona i iskustvo zvučne kupke - potpuna regeneracija

Kao dio posebnog iskustva koji DOBRObit konferenciju izdvaja od ostalih poslovnih evenata, ističe se posebna wellness zona. Ovaj prostor bit će dizajniran isključivo za trenutnu regeneraciju, meditaciju i resetiranje uma, nudeći sudionicima tiho utočište od uobičajene konferencijske buke.

Kako bi zaokružili ovaj intenzivan dan prepun učenja, umrežavanja i osobnih spoznaja, organizatori su pripremili spektakularnu završnicu. Duo Celestial Sounds provest će posjetitelje kroz jedinstveno iskustvo zvučne kupke drevnim gongovima. Ova duboko opuštajuća praksa zvučne terapije poznata je po svojoj sposobnosti da snižava razinu kortizola, usporava moždane valove i dovodi prisutne u stanje potpune opuštenosti, osiguravajući da sudionici kući odu ne samo puni novih ideja, već i fizički i mentalno regenerirani.

Vrijeme je da zdravlje postane strategija, a ne slučajnost

Ulaganje u mentalno i fizičko zdravlje zaposlenika, kao i u vlastitu dobrobit, odavno više nije luksuz. U današnjem visoko konkurentnom poslovnom svijetu, to je osnovni strateški preduvjet za dugoročnu stabilnost, inovativnost i rast svake moderne kompanije. Poslodavci koji to razumiju, poput partnera MultiSporta, već danas grade radna okruženja otporna na krizu.

DOBRObit konferencija 2026. snažan je poziv svima koji prepoznaju vrijednost ideja za izgradnju zdravijeg društva – od izvršnih direktora, HR menadžera i poduzetnika, do svakog pojedinca koji želi unaprijediti kvalitetu svog života.

Iskoristite ovu jedinstvenu priliku, osigurajte svoje mjesto na vrijeme i pridružite se zajednici koja mijenja pravila igre. Upoznajte se s vrhunskim predavačima, doživite opipljivo iskustvo dobrobiti u MultiSport zoni i saznajte kako najnovije znanstvene spoznaje i prakse uvesti u svoju dnevnu rutinu — ne kao privremeni 'trend', već kao čvrst temelj zdravijeg života i održivog poslovnog uspjeha.

Vidimo se 2. listopada 2026. na DOBRObit konferenciji – mjestu gdje održivi uspjeh počinje brigom o sebi!