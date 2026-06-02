HOK: Vlada bez razloga mijenjala zakon pod pritiskom

Odvjetnička komora tvrdi da Hrvatskoj nije prijetila neposredna kazna EU-a te upozorava da će izmjene trajno narušiti odvjetničku profesiju

Hrvatski sabor usvojio je izmjene Zakona o odvjetništvu zbog usklađivanja sa zakonodavstvom EU jer bi Hrvatskoj, u suprotnom, uslijedila financijska kazna. Usklađivanjem s EU direktivama omogućit će se odvjetnicima rad u više različitih organizacijskih oblika te otvoriti prostor odvjetničkim društvima iz država članica za osnivanje podružnica i društava kćeri u Hrvatskoj. Pravo osnivanja podružnica vrijedi i za odvjetnička društva iz država pristupnica Kodeksu o liberalizaciji OECD-a.

Također, vježbenicima se olakšava stjecanje profesionalnog iskustva dopuštanjem obavljanja dijela vježbe kod hrvatskih odvjetnika s poslovnim nastanom u drugim članicama Unije upisanih u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, čime se jača mobilnost i konkurentnost struke

Umirovljenim profesorima pravnih predmeta na sveučilištima u RH omogućuje se davanje pravnih savjeta i mišljenja kako bi pridonijeli rješavanju otvorenih pitanja u određenom pravnom području, a time i razvoju prava. Pri tome im se, zajedno s profesorima i docentima pravnih predmeta na sveučilištima u RH, propisuje obveza osiguranja od odgovornosti za štetu koju bi pri tome mogli počiniti trećima, pod istim uvjetima koji su propisani za sklapanje police osiguranja od odgovornosti za štetu za odvjetnike.

U Hrvatskoj odvjetničkoj komori, na čijem je čelu predsjednica Iva Markotić Bagarić, za Lider su odgovorili kako žale što je izglasan takav zakon unatoč njihovim detaljno obrazloženim i argumentiranim stavovima. Suprotno mišljenju predlagatelja zakona, Komora smatra da se u konkretnom slučaju ne radi o utvrđenoj neusklađenosti Zakona o odvjetništvu s pravnom stečevinom Europske unije već samo o stajalištu Europske komisije koje nije prošlo ocjenu Suda Europske unije da bi se moglo govoriti o utvrđenoj neusklađenosti Zakona o odvjetništvu kao nacionalnog propisa Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.