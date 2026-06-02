Inflacija u svibnju blago oslabila, sada iznosi 5,2 posto

Cijene usluga uoči turističke sezone, kao i energije ostaju visoke unatoč blagom padu ukupne inflacije u svibnju 2026.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena za svibanj 2026. godine, prema kojoj su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju na godišnjoj razini u prosjeku više za 5,2 posto. Iako je godišnja stopa i dalje visoka, u odnosu na travanj 2026., cijene su u prosjeku niže za 0,2 posto, što signalizira blago popuštanje inflatornih pritisaka na domaćem tržištu.

Energija najveći uteg, usluge opasno rastu

Pogled u strukturu podataka otkriva vrlo različite trendove među glavnim komponentama indeksa. Energija na godišnjoj razini bilježi rekordan skok od čak 16,9 posto, čime ostaje glavni generator visoke stope u odnosu na prošlu godinu. Ipak, na mjesečnoj razini cijene energije pale su za 2,0 posto, što je ujedno i glavni razlog ukupnog mjesečnog deflatornog trenda.

S druge strane, usluge postaju ključno žarište i pokazuju iznimnu tvrdokornost. S godišnjim rastom od 7,9 posto te jedinim mjesečnim rastom od 0,4 posto, uslužni sektor ne posustaje pod utjecajem rasta plaća i intenzivnih priprema za nadolazeću turističku špicu.

U isto vrijeme, cijene hrane, pića i duhana bilježe stabilizaciju s godišnjim rastom od prihvatljivih 2,3 posto, dok su na mjesečnoj razini u prosjeku ostale na nuli. Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije jedina su komponenta u stalnom blagom minusu, uz godišnji pad od -0,7 posto te mjesečni od -0,1 posto.

Europski kontekst

Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, koji Eurostat koristi za usporedbu među članicama europodručja, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj za svibanj iznosi 4,9 posto, dok je na mjesečnoj razini zabilježen minimalan rast od 0,1 posto.

Budući da je riječ o prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, detaljni i konačni podaci o inflaciji za svibanj prema službenoj klasifikaciji bit će objavljeni 15. lipnja 2026. godine, tada će biti potpuno jasno koje su konkretne stavke unutar potrošačke košarice najviše opteretile proračun građana i domaćih poduzetnika.