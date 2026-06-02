Rušenje Vjesnika ulazi u završnicu, država cilja cijeli kompleks

Završni radovi na neboderu kreću za Tijelovo, a Vlada priprema arhitektonski natječaj za budući razvoj lokacije

Uklanjanje Vjesnikova nebodera ušlo je u završnu fazu, a pred izvođačima su najzahtjevniji radovi na sjevernom dijelu zgrade. O dinamici rušenja, prometnim ograničenjima koja slijede tijekom blagdana Tijelova, ali i planovima za budućnost atraktivne lokacije, govorio je danas na konferenciji za medije potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

Istaknuo je kako su radovi nakon tri mjeseca ušli u završni dio te da bi uklanjanje nebodera trebalo biti dovršeno tijekom prve polovice srpnja.

– Na kraju smo treće faze uklanjanja nebodera i s današnjim danom krećemo u završnu fazu. Iza nas je razdoblje od puna tri mjeseca. Najprije smo radili na projektu samog uklanjanja, a onda je ono i počelo – rekao je Bačić.

Podsjetio je kako je požar koji je izbio krajem prošle godine ozbiljno ugrozio stabilnost objekta, zbog čega je donesena odluka o njegovu uklanjanju.

– Najgore su oštećeni stupovi na petom i šestom katu, problemi su do sedme etaže. Iz nebodera su uklonjena loživa ulja i instalacije. Tijekom prve i druge faze radova na 16. etaži pronađen je azbest, što je dodatno zakompliciralo proces uklanjanja – naveo je Bačić.

Za Tijelovo zatvaranje Slavonske avenije

Jedan od ključnih zahvata slijedi tijekom produženog vikenda za blagdan Tijelova, kada će zbog sigurnosti biti zatvoren promet na Slavonskoj aveniji.

– Zatvaramo cijelu Slavonsku aveniju i neće biti nikakve premosnice. U tom razdoblju uklonit ćemo sjevernu stranu nebodera kako dio najviših etaža ne bi završio na podvožnjaku – rekao je Bačić.

Tijekom radova bit će postavljena i dodatna zaštitna konstrukcija koja će sprječavati eventualno rasipanje građevinskog materijala prema prometnicama i okolnom prostoru.

Specijalni bager preuzeo glavni dio posla

O tehničkim detaljima radova govorio je i direktor tvrtke Eurco Hrvoje Merki. Istaknuo je kako će uklanjanje sjevernog dijela objekta započeti u četvrtak ujutro nakon potpunog zatvaranja podvožnjaka za promet.

– Startamo u četvrtak u 7 sati ujutro, nakon što niti jedno vozilo ne bude na podvožnjaku. Krećemo gristi cijeli sjeverni dio kroz ta četiri dana. U nedjelju u 20 sati dodatno ćemo počistiti podvožnjak, oprati ga, a potom će izaći i radnici Čistoće te dodatno oprati cestu – rekao je Merki.

Dodao je kako se trenutačno uklanja aluminijska fasada između osmog i 13. kata, dok će se radovi uskoro proširiti i na zapadnu stranu zgrade.

– Radovi će se privremeno zaustaviti samo u slučaju loših vremenskih uvjeta, ako procjena strojara pokaže da više nije moguće sigurno upravljati opremom. Već smo uklonili metalnu konstrukciju na 16. i 17. etaži, što je bio jedan od najvećih izazova zbog otpada i mogućih sigurnosnih rizika – naveo je Merki.

Za rušenje se koristi specijalizirani bager s teleskopskom rukom dosega 52 metra, kojim se objekt postupno uklanja prema nižim etažama.

Vlada zainteresirana za cijeli kompleks

Osim o samom uklanjanju nebodera, Bačić je govorio i o budućnosti prostora nakon završetka radova. Potvrdio je da je država zainteresirana za otkup cijelog kompleksa te da se već pripremaju prvi koraci za definiranje budućeg projekta.

– Sada moramo krenuti u razgovore o budućnosti ove lokacije. Vlada je zainteresirana za otkup cijele lokacije, no to će ovisiti o razgovorima s ostalim suvlasnicima. Kao najveći pojedinačni vlasnici kompleksa, krenut ćemo u izradu arhitektonskog natječaja. Želimo napraviti objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske – rekao je Bačić.

Prema njegovim riječima, jedna od ideja je na toj lokaciji okupiti dio državnih institucija koje danas koriste prostore u zakupu.

– Na taj način ovdje bi značajan broj naših ministarstava mogao imati svoje sjedište – objasnio je Bačić.

Dodao je kako bi izrada natječajne dokumentacije mogla trajati oko godinu dana, nakon čega će biti poznato hoće li se na toj lokaciji graditi jedan ili više novih objekata.