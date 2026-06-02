Džaba im kuhinje: Zašto škole ne smiju zaposliti kuharice?

Iako je obrok besplatan, mnoga djeca i dalje jedu samo suha peciva. Ministarstvo i osnivači prebacuju lopticu, a roditelji se pitaju zašto?

Iako je još 2023. uveden besplatan obrok za sve osnovnoškolce, dio škola koje imaju kuhinje i tehničke uvjete i dalje ne može organizirati topli obrok jer ne dobivaju suglasnost za zapošljavanje kuharskog osoblja. Roditelji se žale da djeca umjesto toplog obroka svakodnevno dobivaju mliječni obrok, što u praksi često znači obično pecivo, pa se s pravom pitaju, tko blokira zapošljavanje novog kuharskog osoblja i zašto.

- Škola uporno šalje zahtjeve Ministarstvu znanosti i obrazovanja za zapošljavanje kuharskog osoblja, no odbijenice su jednako uporne – doznajemo od roditelja iz jedne zagrebačke škole.

Sukladno mogućnostima

Na novinarski upit o razlozima odbijanja zapošljavanja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odgovara kako je organizacija školske prehrane u nadležnosti osnivača škola, odnosno gradova i županija, dok Ministarstvo tek ‘osigurava sredstva i daje suglasnosti sukladno važećim normativima i proračunskim mogućnostima’.

Prema podacima Ministarstva, koja nam spremnije serviraju, ‘od početka provedbe mjere besplatne školske prehrane utrošeno je ukupno 217,9 milijuna eura za prehranu približno 289 tisuća učenika, što na godišnjoj razini iznosi oko 69 milijuna eura’. Novac se osigurava u državnom proračunu, uz sredstva iz europskih fondova, Europskog socijalnog fonda (ESF+) i Fond europske pomoći za najpotrebitije.