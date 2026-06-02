Ćorić se obračunao s Mačkićem zbog antiinflacijskih mjera

Kako i na koji način, pitam njega i sve stručnjake koji su se javili u proteklih nekoliko dana, mi na taj način spašavamo proračun, poručio je ministar

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je u utorak da antiinflacijske mjere koje se tiču poreza stupaju na snagu tek iduće godine, pa da je svako trenutno najavljivanje povećanja cijena zbog tih mjera potpuno neopravdano i neutemeljeno.

U izjavi za medije u Banskim dvorima u povodu DZS-ove prve procjene inflacije u svibnju, koja je usporila na 5,2 posto na godišnjoj razini, Ćorić se dotaknuo i mjera iz nedavno predstavljenog Vladinog antiinflacijskog paketa. Istaknuo je da će sve mjere stupiti na snagu tek od 1. siječnja 2027. godine, pa tako i u pogledu određenog rasta poreznog opterećenja paušalnih obrta i iznajmljivača u turizmu, stoga poručuje da je svako trenutno zazivanje rasta cijena zbog najavljenih mjera neutemeljeno.

- Onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da njegova cijena proizvoda ili usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za slijedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena - istaknuo je Ćorić.

Otvoreni za razgovor

Upitan o peticijama i najavljenim prosvjedima obrtnika i iznajmljivača u turizmu, rekao je da su u Ministarstvu financija otvoreni za konstruktivan razgovor sa svim dionicima, uostalom i najavivši za naredne tjedne sastanke sa svima koji misle da postoji druga argumentacija kojom se može prići problematici.

No, poručio je i da se predložene mjere vode pravednošću u oporezivanju i jednakošću svih pred poreznim sustavom, da su utemeljene na procjenama Porezne uprave i stručnjaka u Ministarstvu financija, a da im je ključan segment racionalizacija na proračunskim stavkama, kao i to da administrativne cijene u najvećem segmentu tijela državne uprave ostaju na istoj razini.

Govoreći o najavljenim promjenama u oporezivanju paušalnih obrtnika te ležaja u turizmu, poručio je da je tu riječ o "razrješenju određenih anomalija" iz prošlosti. Veći paušali se tiču isključivo turistički najrazvijenijih općina i gradova, njih 462 nije obuhvaćeno

Naime, izjavio je da dio građana paušalne obrte koristi za prikrivanje nesamostalnog rada, ustvrdivši i da je porezni tretman 'paušalaca' u višim razredima i dalje jedan od 'najfavorabilnijih' na području EU-a. - Oni su i dalje u kontekstu oporezivanja više nego dvostruko manje oporezovani od fizičkih osoba koje u Republici Hrvatskoj žive od nesamostalnog rada. To je itekako porezno poticajno i itekako pozitivno za njihov biznis - poručio je Ćorić.

Većina neće biti ni dotaknuta

Kazao je i da je broj paušalnih obrta zadnjih godina porastao za četiri puta, a najavljene mjere nose nešto veće porezno opterećenje za više prihodovne razrede, dok oni niži mjerama neće biti 'dotaknuti'. Kada je pak riječ o paušalnom oporezivanju kreveta u turizmu, Ćorić je istaknuo da od 555 jedinica lokalne samouprave, izmjenama njih 462 također neće biti 'ni dotaknuto'.

Dakle, izmjene se tiču isključivo turistički najrazvijenijih općina i gradova, a cilj je i konvergencija poreznih stopa kratkoročnog najma prema dugoročnom najmu, kazao je.

Istaknuo je i da je ukupan efekt povećanja poreznog tretmana paušalnih obrtnika i 'paušalaca' u turizmu do 80 milijuna eura. 'Protustavka', odnosno procijenjen efekt ukidanja poreza na dohodak na mirovine doseže 180 milijuna eura, dok racionalizacija na razini državnog proračuna iznosi 1,3 milijarde eura.

Mačkić treba odgovorno komunicirati

Ćorić je tim podacima odgovorio i na subotnji komentar posebnog savjetnika predsjednika RH za ekonomiju Velibora Mačkića, koji je na HNB-ovoj Dubrovačkoj konferenciji u izjavi novinarima ustvrdio da Vladin paket nije antiinflacijski, već da je usmjeren na 'spašavanje proračuna', uz poruku da će 'pojesti svoju diplomu' ako on smanji inflaciju.

- Kako i na koji način, pitam njega i sve stručnjake koji su se javili u proteklih nekoliko dana, mi na taj način spašavamo proračun. To nije točno - poručio je Ćorić. Rekao je da Mačkićeve ocjene nemaju težinu te dolaze bez ikakve odgovornosti, a da i 'njegova funkcija ne nosi već godinama ikakvu odgovornost'.

- Te poruke su upućene s margina konferencije u Dubrovniku na kojoj je boravio, ne znam u kojoj ulozi, međutim to neću propitivati. Dakle, 'jedenje' diplome, siguran sam da mu to nije potrebno jer vjerujem da je u Dubrovniku na konferenciji dobro jeo i pio - izjavio je Ćorić.

Rekao je i da, ukoliko netko zna kako umanjiti inflaciju, a da se ne dotaknu prava, iako to Vlada čini minimalno, volio bi da to javno i kaže. - Pitam stručnu javnost, ako adresiranje inflacije nije zauzdavanje državne potrošnje, što onda je - poručio je Ćorić, kazavši i da on nosi odgovornost za fiskalnu politiku, pa da će svojom pozicijom odgovarati za to je li se uspjelo ili ne u obuzdavanju inflacije

Između ostalog, rekao je i da socijalni partneri također trebaju biti odgovorni i svjesni okolnosti u kojoj se Hrvatska nalazi. - Država polazi od sebe kroz racionalizaciju proračuna, ali isto tako i svi ostali u narednom razdoblju od 7-8 mjeseci trebaju pristupiti odgovorno. Zašto? Zato što želimo da nam se ova razina inflacije koju trenutno vidimo u Republici Hrvatskoj ne ukorijeni - poručio je Ćorić.

Najveći problem energenti

Ministar financija komentirao je i podatak o inflaciji u svibnju koji pokazuje da je prekinut višemjesečni trend ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini koji je dominantno pod utjecajem cijena energije. Podsjetimo, u travnjju je stopa inflacije kulminirala na 5,8 posto, što je bila najviša stopa inflacije od listopada 2023. godine.

Mjesečna stopa inflacije u svibnju, rekao je Ćorić, pokazuje usporavanje u odnosu na mjesec ranije, a isto tako Hrvatska se polako odmiče od vrha zemalja s najvišom stopom inflacije, jer tri zemlje eurozone imaju višu stopu inflacije.

Što se tiče strukture inflacije za svibanj, naglasio je da su njoj dominantno pridonijele cijene energenata, koje su za 16,9 posto veće nego lani. To je lagano usporavanje u odnosu na travanjskih 17,5 posto, ali je to još uvijek izuzetno visoka stopa rasta u odnosu na prošlogodišnji referentni mjesec.

Slijedi segment usluga koji je u i svibnju znatno porastao, za 7,9 posto u odnosu na isti mjesec lani, no i tu je prisutno usporavanje u odnosu na travanjskih 8,2 postotnih bodova, rekao je Ćorić. Što se tiče hrane i pića, istaknuo je značajno nižu stopu u odnosu na referentno razdoblje lani, od 2,3 posto u odnosu na 3,5 posto u prošlom mjesecu. Konačno, kada je riječ o industrijskim proizvodima spomenuo je pad od 0,7 postotnih bodova.

Ohrabrujuća kretanja

Ta kretanja prema njegovim riječima su ohrabrujuća, iako je inflacija još uvijek razmjerno visoka. - Vjerujemo da će sljedeći mjesec i u kontekstu antiinflacijskih mjera Vlade donijeti usporavanje inflacije - rekao je i dodao da se sljedećih sedam-osam mjeseci očekuje konvergencija stopa inflacije u Hrvatskoj s onima na razini eurozone.

Podsjetio je da je ukupna stopa inflacije, ne samo u Hrvatskoj nego i u eurozoni, ovisi i o stanju na Bliskom istoku. - Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije. Međutim, svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaja energenata na strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je njezino smanjenje tj. usporavanje s 5,8 posto u prošlom mjesecu dobar iskorak - rekao je Ćorić.

Zadovoljavajuće razine inflacije prema njegovim riječima su oko dva posto, kojima stremi Europska centralna banka u eurozoni. Upozorio je da je doprinos usluga ukupnoj stopi inflacije i dalje velik.

- Cijena usluga, posebice u turizmu, definirat će percepciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će ovisiti i ova i sljedeće sezone - kazao je.