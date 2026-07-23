Državni portfelj

Novi val privatizacije: Država prodaje udjele u još 10 tvrtki

23. srpnja 2026.
Ivana Gažić

Ivana Gažić

foto Ratko Mavar
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Pod pritiskom OECD-a Hrvatska mora opravdati vlasništvo u 100 tvrtki, dok su milijuni eura u dionicama i dalje blokirani

Od privatizacije je prošlo više od 30 godina, a u tom su se razdoblju rasprodavale banke, telekomi, nacionalna naftna kompanija i na tisuće drugih društvenih poduzeća. No ni nakon tri desetljeća nismo se riješili baš svega, a Republika Hrvatska je i dalje jedan od najvećih vlasnika u domaćem korporativnom sektoru.

Premda jedno od temeljnih načela moderne ekonomske politike kaže da država treba biti samo regulator, a ne vlasnik tržišta, mi se toga ne držimo pa je naša država danas vlasnica udjela u kompanijama vrijednima na desetke milijuna eura, a ima i dionice koje vrijede manje od cijene ručka u restoranu brze prehrane.

U državnom portfelju su tako dionice Glasa Slavonije vrijedne 26 eura te oko 580 eura vrijedne Dalekovodove dionice, što je udjel od otprilike 0,001 posto. I to nije sve, država danas ima minorne pozicije bez ikakve upravljačke moći u ukupno 34 tvrtke, od Zagrebačke banke preko Francka do Arene Hospitality Groupa. Umjesto da se toga riješi, država to uredno desetljećima administrira i vodi u svom portfelju i čini se da zasad sve to ne misli prodavati.

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