Država sužava krug za zakup poslovnih prostora: Tko je u prednosti?

Novi uvjeti natječaja eliminiraju dio ponuđača, a država i dalje traži dokumente ovjerene kod bilježnika koje već posjeduje u sustavu

Nikako da se riješimo tog birokratizma. Taman zbog neke situacije pomisliš kako je sada lakše jer nema toliko papirologije, a onda te demantira neka državna institucija koja predlaže neki propis. Tako je i sa savjetovanjem s javnošću za Odluku o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja.

Riječ je o nekretninama u državnom vlasništvu ili onima u vlasništvu državnih tvrtki, a u prijedlogu, između ostalog, stoji (čl. 3., st. 12.) da 'pravo na podnošenje ponude i prijave u postupku javnog natječaja imaju sve pravne osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, a registrirane su za obavljanje djelatnosti koja je za poslovni prostor navedena u odluci...'