Vinted, Njuškalo i Porezna: Što se događa nakon 2000 eura?

Platforme su prijavile gotovo 100 tisuća hrvatskih prodavatelja i 35,9 milijardi eura, ali prelazak praga ne znači automatski porez

Ako u jednoj kalendarskoj godini na nekoj internetskoj platformi prodate najmanje 30 predmeta ili ostvarite više od 2000 eura prometa, ulazite u kategoriju prodavatelja o kojima ta platforma mora prikupiti i poreznim tijelima dostaviti vaše podatke. Sažetak je to europskih DAC7 pravila koja se primjenjuju još od 2023. godine, a koja su među korisnicima popularnih europskih platformi poput Vinteda raširila strah da će zbog rasprodaje vlastitog ormara morati otvoriti obrt.

Međutim, navedeni pragovi nisu porezni, nego služe isključivo za izvještavanje. Naime, kako objašnjavaju iz Porezne uprave, podaci koje dobivaju od platformi ne promatraju se niti obrađuju izdvojeno, nego kao dio cjelokupnog sustava analize koji služi za utvrđivanje poreznih obveza i osiguravanje pravilne primjene poreznih propisa.