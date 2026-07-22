Stečaj Name: zahtjev za izuzeće blokirao podjelu 17 milijuna eura

Ročište za diobu kupovnine trajalo je dvije minute. Croatia osiguranje traži više od šest milijuna eura, a država ne otkriva svoj zahtjev

Raspodjela 17,25 milijuna eura dobivenih prodajom Name u zagrebačkoj Ilici ponovno je odgođena. Ročište zakazano za 9. srpnja, na kojem je Trgovački sud u Zagrebu trebao raspravljati o diobi kupovnine među razlučnim vjerovnicima, završilo je praktički čim je počelo.

Odmah na početku ročišta sud je utvrdio da je istoga dana zaprimljen zahtjev za izuzeće suca Nikole Ribarića, koji vodi stečajni postupak, i predsjednika Trgovačkog suda u Zagrebu. Zahtjev su podnijeli vjerovnici Plamen, RIO i Krateks, koje zastupa odvjetnik Frane Dobrović. Sud je zbog toga zaključio da nema uvjeta za održavanje ročišta, koje je završilo nakon svega dvije minute.

Time je ponovno odgođena odluka o raspodjeli novca dobivenog prodajom jedne od najvrjednijih nekretnina stečajnog dužnika.

Stečaj Name otvoren je još 2000. godine, a 26 godina poslije još nije završena ni raspodjela novca od prve velike prodaje imovine, dok druga velika nekretnina, robna kuća na Kvaternikovu trgu, još nije ni ponuđena na prodaju.

Podsjetimo, vjerovnici Plamen, RIO i Krateks osporavaju pravo Republike Hrvatske i Croatia osiguranja na naplatu zateznih kamata iz kupovnine ostvarene prodajom Name. Kod Croatia osiguranja pozivaju se na zastaru kamata, dok za Republiku Hrvatsku tvrde da kamate ne mogu biti namirene kao razlučno potraživanje jer nisu upisane u zemljišnim knjigama.