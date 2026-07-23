U novom broju čitajte kako je državni portfelj pod pritiskom OECD-a

Za novi broj raspisali smo se o državnom portfelju, razgovarali s Markom Dabrovićem, ali i ispisali životnu priču Murata Pašića

Godinama su rekorderi u obilasku Hrvatske ministri Bačić i Butković. Posljednjih tjedana imaju izazivača. Ministar Šušnjar ubrzano posjećuje industrijske tvrtke. Razlog? Sada kad se smiješi 1,9 milijardi eura iz EU-ovih fondova za reindustrijalizaciju, poduzeća koja nešto proizvode i izvoze odjednom su zanimljiva Banskim dvorima. Kako Šušnjar prijeti Bačiću i Butkoviću u ovotjednoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Jedan od OECD-ovih ključnih uvjeta u procesu pristupanja je da svaki državni udjel u korporativnom sektoru mora završiti na tržištu ako za njega ne postoji jasan javni ili strateški interes. A ako on ipak postoji, država ga mora izričito i nedvosmisleno obrazložiti. Hoće li srebrninu pod ključem otključati OECD pitamo se u ovotjednoj temi broja.

Pomalo iznenađujuće, zabrinjavajući rast stečajeva u ključnim trgovinskim partnerima Hrvatske nije se snažno odrazio na domaće tvrtke. Točnije, neplaćanja su se prelila, ali su se tvrtke pokrile, nabildale su i mišiće i mozak tijekom desetljeća domaće nelikvidnosti pa se štite, među ostalim, i osiguranjem naplate potraživanja. O novom-starom neprijatelju, odnosno bauku nelikvidnosti koji se širi Europom raspisali smo se u novom broju.

Kada se govori o hrvatskoj poljoprivrednoj znanosti, malo je institucija koje imaju reputaciju kakvu desetljećima gradi Poljoprivredni institut Osijek. Njegove sorte pšenice, ječma, soje, lucerne i drugih kultura prisutne su na stotinama tisuća hektara u Hrvatskoj i brojnim državama jugoistočne Europe. No posljednji poslovni podaci pokazuju da ni znanstvena tradicija više nije dovoljna zaštita od tržišnih pritisaka.

Osim toga, za novi broj smo razgovarali s arhitektom Markom Dabrovićem, raspisali se o novogovoru, ispisali smo životnu priču Murata Pašića, a donosimo i poduzetničku priču Fabia Brmeža i Lovre Žade koji stoje iza tvrtke URA Watches.