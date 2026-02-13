Energetika

PSP Grubišno Polje: 2026. kraj proizvodnje, 2027. početak skladištenja

13. veljače 2026.
PSP-ovo podzemno skladište plina u Grubišnom polju

PSP-ovo podzemno skladište plina u Grubišnom polju

foto
Sergej Abramov
Sergej Abramov

Hrvatska će povećati kapacitet skladištenja plina za više od četvrtine puštanjem u rad novog fleksibilnog skladišta

Tvrtka Podzemno skladište plina (PSP) do kraja ove godine iscrpit će sve zalihe prirodnog plina iz ležišta u Grubišnom polju, potvrđeno je za Lider iz PSP-a. Tako će se stvoriti uvjeti da od iduće 2027. godine, pored skladišta Okoli, počne s radom novo skladište plina u portfelju PSP-a.

Nakon što je u srpnju 2023. završena izgradnja postrojenja budućega PSP-a Grubišno Polje, to jest svih objekata predviđenih I. fazom projekta, započela je probna proizvodnja, a početkom 2024. postrojenje je pušteno u redoviti rad i otad je u tijeku pridobivanje plina iz ležišta te njegova predaja u plinski sustav. Dosad je iz ležišta pridobiveno oko 160 milijuna kubnih metara plina. Očekujemo da će se proizvodnja plina završiti krajem 2026. godine – naveo je PSP u odgovorima na upit naše redakcije.

#Plin#Energetika#Hrvatska#Grubišno Polje#Psp#Plinacro#Okoli#Podzemno Skladište Plina
