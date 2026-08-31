pan - tvornica papira zagreb

Obitelj Mikulić kupuje zemljište vlastite propale tvornice

31. kolovoza 2026.
Marinko Mikulič

Marinko Mikulič

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Jozo Knez
Jozo Knez
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Kupac na dražbi ključne parcele PAN-a ispostavio se kao tvrtka povezana s bivšim vlasnikom tvornice, koja je ujedno i najveći vjerovnik u stečaju

Dražba nekretnina nekadašnjeg giganta PAN – Tvornice papira Zagreb, o kojoj smo pisali u travnju ove godine, dobila je ishod koji cijelom slučaju daje novu dimenziju. Na elektroničku javnu dražbu koju je provela FINA stigla je samo jedna ponuda, i to upravo od tvrtke Mikulić Nekretnine d.o.o., čiji je vlasnik Marijan Mikulić, sin Marinka Mikulića, osnivača i dugogodišnjeg direktora PAN grupe čija je propast dovela do stečaja koji traje već devet godina. 

Riječ je o središnjoj i najvrjednijoj nekretnini iz prodajnog paketa, parceli uz Radničku cestu koja obuhvaća zgradu tlocrtne površine 57 četvornih metara i pašnjak od 26.002 četvorna metra, ukupne površine 26.059 kvadrata. Nekretnina je procijenjena na 7.035.925 eura, a Mikulić Nekretnine ju je dobila za 5.301.925 eura, dakle u prvom krugu dražbe koji je počinjao na 75 posto procijenjene vrijednosti. Trgovački sud u Zagrebu 20. srpnja donio je rješenje o dosudi kojim je kupcu nekretnina i dodijeljena.

Rješenje se odnosi isključivo na tu jednu parcelu, a postupci koji se tiču preostale tri nekretnine iz istog stečajnog i ovršnog predmeta još su u tijeku, pa konačna sudbina cijelog kompleksa uz Radničku cestu i dalje nije zatvorena.

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