Biznis i politika

Hormuz ponovno trese tržišta: Nafta iznad 90 dolara, plin snažno raste

31. kolovoza 2026.
nafta tanker
foto Shutterstock
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Rat ulazi u sedmi mjesec bez rješenja, zalihe energenata padaju, a rastu i cijene kukuruza. Dolar pritišće bakar

Evo nas šest mjeseci nakon početka rata na Bliskom istoku, a naznaka za konačno mirno rješenje i dalje nema. U središtu sukoba nalazi se kontrola nad Hormuškim tjesnacem, ključnim svjetskim čvorištem za naftu, koje Iran i dalje koristi kao sredstvo pritiska.
 
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