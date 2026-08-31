Hormuz ponovno trese tržišta: Nafta iznad 90 dolara, plin snažno raste

Rat ulazi u sedmi mjesec bez rješenja, zalihe energenata padaju, a rastu i cijene kukuruza. Dolar pritišće bakar

Evo nas šest mjeseci nakon početka rata na Bliskom istoku, a naznaka za konačno mirno rješenje i dalje nema. U središtu sukoba nalazi se kontrola nad Hormuškim tjesnacem, ključnim svjetskim čvorištem za naftu, koje Iran i dalje koristi kao sredstvo pritiska.