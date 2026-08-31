Biznis i politika
Hormuz ponovno trese tržišta: Nafta iznad 90 dolara, plin snažno raste
31. kolovoza 2026.
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Rat ulazi u sedmi mjesec bez rješenja, zalihe energenata padaju, a rastu i cijene kukuruza. Dolar pritišće bakar
Evo nas šest mjeseci nakon početka rata na Bliskom istoku, a naznaka za konačno mirno rješenje i dalje nema. U središtu sukoba nalazi se kontrola nad Hormuškim tjesnacem, ključnim svjetskim čvorištem za naftu, koje Iran i dalje koristi kao sredstvo pritiska.
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