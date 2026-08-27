Konačno ide podjela 17,25 milijuna eura: Preokret u stečaju Name

Nakon odbijenog zahtjeva za izuzeće suca, 22. rujna nastavlja se rasprava o podjeli 17,25 milijuna eura iz stečaja Name

Nakon 26 godina stečaja Name i još nezavršene podjele novca od prve velike prodaje imovine, uklonjena je posljednja procesna prepreka za raspodjelu 17,25 milijuna eura dobivenih prodajom nekretnina u Ilici. Trgovački sud u Zagrebu pravomoćno je odbio zahtjev vjerovnika Plamen, RIO i Krateks za izuzeće suca Nikole Ribarića, koji je novo ročište zakazao za 22. rujna.

Nema dokaza

Odluku o odbijanju zahtjeva za izuzeće 3. kolovoza donijela je predsjednica suda Sandra Rotar. U obrazloženju stoji da vjerovnici, koje zastupa riječki odvjetnik Frane Dobrović, svoje sumnje u nepristranost suca temelje na paušalnim navodima o nepravilnostima stečajnog upravitelja tijekom više od 26 godina postupka, bez konkretnih dokaza koji bi takvu sumnju potkrijepili.

Sud se pritom pozvao na praksu Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda te podsjetio da su upravni poslovi predsjednice suda strogo odvojeni od suđenja u pojedinačnim predmetima. Ranije je, 15. srpnja, Visoki trgovački sud odbio i zahtjev za izuzeće same predsjednice Rotar vezan uz ovaj predmet, a protiv posljednjeg rješenja žalba nije dopuštena, čime je pitanje izuzeća pravno zatvoreno.

Zaključkom od 26. kolovoza sudac Ribarić odredio je novo ročište za 22. rujna na kojem će se raspravljati o diobi od prodaje dviju nekretnina Name u Ilici. Na ročište su pozvani Croatia osiguranje i Republika Hrvatska, dva vjerovnika oko čijih se potraživanja postupak zapravo i vrti: Plamen, RIO i Krateks osporavaju im pravo na zatezne kamate iz kupovnine, tvrdeći da su kod Croatia osiguranja zastarjele, a da kamate Republike Hrvatske uopće ne mogu biti namirene kao razlučno potraživanje jer nisu upisane u zemljišnim knjigama.

Prema ranijem obračunu, Croatia osiguranje potražuje oko 6,2 milijuna eura, od čega samo 1,4 milijuna otpada na glavnicu, a 4,8 milijuna na kamate. Republika Hrvatska svoj obračun nije objavila.

Dva desetljeća stečaja

Stečaj Name otvoren je 2000. godine i 26 godina poslije još nije završena ni raspodjela novca od prve velike prodaje imovine, dok prodaja druge vrijedne nekretnine, robne kuće na Kvaternikovu trgu, još nije ni započela unatoč nalogu Visokog trgovačkog suda iz 2024. da se provede do rujna te godine.

Vjerovnici koji su tražili izuzeće suca tvrde da je izostanak nadzora omogućio sumnjiv odljev novca i da je gotovo 35 posto prvotnih vjerovnika u međuvremenu prestalo postojati. Sada, kada je procesna prepreka uklonjena, 22. rujna trebalo bi se konačno pokazati hoće li nakon više od četvrt stoljeća vjerovnici Name napokon početi dobivati novac te hoće li država i Croatia osiguranje uspjeti naplatiti visoke zatezne kamate na svoja potraživanja.