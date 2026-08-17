Varteks na novoj dražbi: Vrijednost pala s 10,2 na 2,56 milijuna eura

Šest nekretnina nudi se za 2,56 milijuna eura. Čupić upozorava na neriješene ceste i predviđa da bi cijene mogle dalje padati

FINA je na Očevidniku sudskih e-dražbi oglasila nastavak prodaje nekretnina Varteksa. Riječ je o trećem krugu nadmetanja za šest zasebnih predmeta prodaje koje provodi Trgovački sud u Varaždinu u sklopu stečajnog predmeta ST-206/2024.. Kako je riječ o trećoj dražbi, početna cijena na svim je česticama pala na 25 posto procijenjene vrijednosti, a jamčevina iznosi deset posto te vrijednosti. Zbrojeno, šest nekretnina procijenjeno je na oko 10,23 milijuna eura, dok ukupna početna cijena u ovom krugu iznosi oko 2,56 milijuna eura.

Najvrjednija je čestica, 3924/1, je zemljište od 1.018 četvornih metara s dvorištem i trima industrijskim zgradama, procijenjena na 2,85 milijuna eura uz početnu cijenu od 712.500 eura. Za tu je česticu stigla jedna jamčevina. Slijedi čestica 3925/69, veći kompleks od 7.140 četvornih metara s industrijskom zgradom od 5.456 četvornih metara, vrijedan 2,55 milijuna eura, za koji zasad nema prijavljenih ponuditelja. Treća po vrijednosti je čestica 3925/3, najveća po površini u ovom paketu s gotovo 18.500 četvornih metara zemljišta i trafostanicom, procijenjena na 1,76 milijuna eura, također bez ponuda.