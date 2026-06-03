Slučaj Varteks
Obrat u Varaždinu: Grad se brani Ovršnim zakonom i nacionalnim blagom
3. lipnja 2026.
foto Tin Sučević
Iz Grada poručuju da zahtjev za 60 dana roka ne znači diskvalifikaciju, a zaštita kulturnog dobra ima jaču pravnu snagu od ugovora
Nakon što su privatni investitori Denis Čupić i Stjepan Čajić podnijeli oštre prigovore Trgovačkom sudu u Varaždin tražeći diskvalifikaciju Grada Varaždina iz utrke za Varteksove nekretnine, iz gradske uprave stiže službena i pravna protuofenziva. Iz Grada poručuju da njihovi potezi nisu izvanzakonski, već su diktirani rigidnim rokovima i višim javnim interesom zaštite nacionalne baštine.
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