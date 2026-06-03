Obrat u Varaždinu: Grad se brani Ovršnim zakonom i nacionalnim blagom

Iz Grada poručuju da zahtjev za 60 dana roka ne znači diskvalifikaciju, a zaštita kulturnog dobra ima jaču pravnu snagu od ugovora

Nakon što su privatni investitori Denis Čupić i Stjepan Čajić podnijeli oštre prigovore Trgovačkom sudu u Varaždin tražeći diskvalifikaciju Grada Varaždina iz utrke za Varteksove nekretnine, iz gradske uprave stiže službena i pravna protuofenziva. Iz Grada poručuju da njihovi potezi nisu izvanzakonski, već su diktirani rigidnim rokovima i višim javnim interesom zaštite nacionalne baštine.