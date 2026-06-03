Slučaj Varteks

Obrat u Varaždinu: Grad se brani Ovršnim zakonom i nacionalnim blagom

3. lipnja 2026.
Smart Cities 2026.Neven BosiljVaraždin

Neven Bosilj, gradonačelnik Grada Varaždina

foto Tin Sučević
Jozo Knez
Jozo Knez

Iz Grada poručuju da zahtjev za 60 dana roka ne znači diskvalifikaciju, a zaštita kulturnog dobra ima jaču pravnu snagu od ugovora

Nakon što su privatni investitori Denis Čupić i Stjepan Čajić podnijeli oštre prigovore Trgovačkom sudu u Varaždin tražeći diskvalifikaciju Grada Varaždina iz utrke za Varteksove nekretnine, iz gradske uprave stiže službena i pravna protuofenziva. Iz Grada poručuju da njihovi potezi nisu izvanzakonski, već su diktirani rigidnim rokovima i višim javnim interesom zaštite nacionalne baštine.

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