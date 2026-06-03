Vodič za stambene kredite: Što banke u Hrvatskoj stvarno traže

Od visine učešća do procjene rizika, otkrivamo ključne uvjete za dobivanje stambenog kredita u Hrvatskoj

Kupnja nekretnine za većinu građana predstavlja najveću financijsku odluku u životu, a upravo zato podizanje stambenog kredita često je popraćeno nizom nepoznanica i pogrešnih očekivanja. Iako banke posljednjih godina nude relativno konkurentne uvjete kreditiranja, praksa pokazuje da građani i dalje najčešće podcjenjuju koliko vlastitog novca trebaju imati unaprijed, koliko procjena nekretnine može utjecati na konačni iznos kredita te koliko strogo banke danas procjenjuju kreditnu sposobnost.

Odgovori koje su za Lider dali Zagrebačka i Erste banka pokazuju da su osnovni kriteriji kreditiranja u velikoj mjeri standardizirani, prvenstveno zbog regulatornih pravila Hrvatske narodne banke, no i dalje postoje razlike ovisno o vrsti nekretnine, namjeni kredita i profilu klijenta.

Vlastito učešće

Jedno od ključnih pitanja pri podizanju stambenog kredita i dalje je visina vlastitog učešća koje građani moraju osigurati prije odobrenja kredita. Posljednjih godina regulatorna pravila Hrvatske narodne banke postrožena su upravo kako bi se ograničilo prekomjerno zaduživanje građana i smanjio rizik na tržištu nekretnina.