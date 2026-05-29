Stjepan Čajić preuzeo nekretnine Varteksa ispred Denisa Čupića

Iako su F.O. Centering i NTH Mobile ponudili najviše na FINA-inim dražbama, Čajićeva tvrtka Stype CS aktivirala je pravo prvokupa i preuzela pogone

Prve elektroničke javne dražbe za preostale atraktivne nekretnine posrnulog tekstilnog diva Varteks d.d. u stečaju, koje su u sustavu Financijske agencije (FINA) zaključene 20. svibnja, donijele su neočekivan pravni preokret. Iako su se na dražbama profilirali jasni pobjednici s višemilijunskim ponudama, u konačnici nitko od njih neće ući u posjed varaždinskih nekretnina. Sve ih je, koristeći ugovorno pravo prvokupa, eliminirao hercegovački poduzetnik i investitor Stjepan Čajić, odnosno njegova tvrtka Stype CS d.o.o.

Prema službenim FINA-inim izvještajima o provedenim dražbama najveća borba vodila se za nekretninu u Zagrebačkoj ulici (k.č.br. 3924/52), koja obuhvaća industrijske zgrade i dvorište ukupne površine 1.262 četvorna metra. U tom je nadmetanju predano čak 52 valjane ponude, a snage su odmjerili buzetski Vilstroj te varaždinske tvrtke F.O. Centering i NTH Mobile. Pobjedu je na koncu odnio NTH Mobile s ponudom od 205.050 eura.

Istovremeno, za znatno veći kompleks industrijskih zgrada i dvorišta od 1.476 kvadrata (k.č.br. 3924/2), čija je vrijednost procijenjena na milijun eura, interes je bio znatno slabiji. Pristigla je samo jedna ponuda, i to ona tvrtke F.O. Centering, iza koje stoji poznati developer Denis Čupić, koji je ponudio početnu cijenu od 750.000 eura.

Pravo prvokupa

Međutim, planove lokalnih i regionalnih investitora u potpunosti je pomrsio Stjepan Čajić. Njegova tvrtka Stype CS d.o.o. imala je u zemljišnim knjigama upisano pravo prvokupa još iz lipnja 2023. godine. Samo dva dana nakon zaključenja FINA-ina nadmetanja, 22. svibnja, Čajić je Trgovačkom sudu u Varaždinu dostavio službenu i javnobilježnički ovjerenu izjavu o aktivaciji tog prava.

Sukladno Ovršnom zakonu, Čajićeva tvrtka time je automatski preuzela status kupca za sve oglašene nekretnine uz identične cjenovne uvjete koji su postignuti na dražbama. S obzirom na to da je Čajić ujedno i jedan od većih razlučnih vjerovnika s upisanim hipotekama nad Varteksovom imovinom, ovaj potez predstavlja logičan nastavak njegove strategije preuzimanja kontrole nad vrijednim nekretninskim kvadratima u Varaždinu, dok će ostali ponuditelji dobiti povrat uplaćenih jamčevina.