Bačić otkrio cijenu legalizacije bespravnih objekata

Za kuću od 100 kvadratnih metarara naknada će iznositi 1.260 eura, a iznos će osim o kvadraturi, ovisiti i o lokaciji i namjeni objekta

Vlasnici bespravno izgrađenih objekata uskoro će doznati koliko će ih stajati njihovo ozakonjenje prema novom podzakonskom okviru koji Vlada priprema u sklopu izmjena zakonodavstva o legalizaciji. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u narednim će danima u javno savjetovanje uputiti Uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, kojom će se detaljno propisati iznosi koje će građani plaćati u postupku legalizacije.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na današnjoj konferenciji za medije pojasnio je da obveza plaćanja naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata postoji još od prvog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2011. godine.

Naknada za legalizaciju prihod proračuna

– Od prvog dana kako je zakon donesen 2011. godine propisano je da bespravni graditelji prilikom legalizacije svoje zgrade moraju platiti određenu naknadu koju ne plaćaju naši sugrađani koji idu u ishođenje građevinske dozvole – rekao je ministar.

Kao primjer naveo je obiteljsku kuću dimenzija 10 puta 10 metara i visine šest metara, za koju će naknada iznositi 1.260 eura.

– To je prihod državnog proračuna, a Ministarstvo ta sredstva posebnim programom ponovno vraća jedinicama lokalne samouprave za uređenje područja na kojima je bio najveći broj nezakonito izgrađenih zgrada – istaknuo je Bačić.

Na pitanje o načinu izračuna naknade naglasio je da ona ovisi o više kriterija.

Cijena legalizacije ovisi o više kriterija

– Ovisi o kvadraturi zgrade, njezinoj namjeni te o tome nalazi li se na građevinskom području ili izvan njega. Ako je bespravna gradnja izvedena izvan građevinskog područja, a moguće ju je legalizirati prema zakonu, tada se naknada povećava – rekao je Bačić.

Podsjetimo, Hrvatski sabor krajem travnja donio je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, o čijim ključnim pravilima smo već pisali. Najvažnija novost je ukidanje roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, koji je prema dosadašnjem zakonu istekao 30. lipnja 2018. godine.

Time se građanima omogućuje da u bilo kojem trenutku pokrenu postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata koji su izgrađeni najkasnije do 21. lipnja 2011. godine.

Zakon zabranjuje ozakonjenje zgrada koje se nalaze u planiranim i istražnim koridorima prometne, energetske i komunalne infrastrukture, na pomorskom dobru, u parkovima prirode, na državnom, šumskom i vodnom zemljištu te na područjima arheološke, kulturne ili UNESCO-ove zaštite.

Novim zakonskim rješenjem uvodi se i mogućnost digitalnog podnošenja zahtjeva putem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU), odnosno sustava eDozvola. Uz zahtjev će biti potrebno priložiti potpunu dokumentaciju, uključujući potvrdu Državne geodetske uprave da je građevina evidentirana na ortofoto snimci iz 2011. godine ili odgovarajući geodetski snimak izvedenog stanja.

Postupke legalizacije i dalje će provoditi nadležni upravni odjeli općina, gradova i županija zaduženi za poslove prostornog uređenja i graditeljstva.