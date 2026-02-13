Odbijene žalbe, EURCO će uskoro rušiti Vjesnik

Ministarstvo prostornog uređenja uskoro će potpisati ugovor s odabranim izvođačem, a rušenje bi trebalo trajati 30 dana

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbe tvrtki Joning i V.D.M. Promet na odabir izvođača za uklanjanje nebodera Vjesnik, koji je izgorio u požaru 17. studenoga prošle godine.

DKOM je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu pregovaračkog postupka bez prethodne objave zbog iznimne žurnosti uzrokovane požarom i ugroženom stabilnošću zgrade. U obrazloženju se navodi da bi provođenje redovnog otvorenog postupka, čak i uz skraćene rokove, značajno produljilo nabavu i time povećalo sigurnosni rizik.

Komisija je također zaključila da kriteriji sposobnosti i način bodovanja ponuda nisu bili diskriminatorni te da nisu povrijeđena načela jednakog tretmana i tržišnog natjecanja, a žaliteljima je odbijen i zahtjev za naknadu troškova postupka.

S obirom da je DKOM odbacio žabe, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u narednim će danima potpisati ugovor s tvrtkom EURCO koja je dala najbolju ponudu na natječaju, kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio te stekli uvjeti za ponovno puštanje u promet oba smjera podvožnjaka na Slavonskoj aveniji.

Podsjetimo, izvješćem o stanju konstrukcije nakon izvanrednog događaja od 23. studenoga 2025. godine utvrđeno je da je mehanička otpornost i stabilnost Vjesnikova nebodera značajno ugrožena te da postoji rizik od urušavanja dijela ili cijele konstrukcije zbog nastalih oštećenja. Stoga je preporučeno hitno uklanjanje zgrade. Građevinski inspektori Državnog inspektorata označili su objekt opasnim, a nakon provedenog inspekcijskog nadzora doneseno je rješenje kojim se suvlasnicima nalaže izrada projekta uklanjanja i uklanjanje zgrade.

Rok za uklanjanje 30 dana

Ministarstvo je, uzimajući u obzir utvrđene okolnosti i procijenjeni rizik za život i zdravlje ljudi, okoliš i imovinu, pokrenulo pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Postupak je pokrenut zbog iznimne žurnosti uzrokovane događajem koji naručitelj nije mogao predvidjeti, pri čemu nastale okolnosti nisu uzrokovane postupanjem naručitelja, a rokovi propisani redovnim postupcima javne nabave nisu bili primjenjivi.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je pet milijuna eura bez PDV-a. Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene ponuda, 8. siječnja 2026. godine donesena je odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude tvrtke EURCO u iznosu od 4,22 milijuna eura bez PDV-a. Rok završetka prve faze radova, koja obuhvaća otklanjanje neposredne opasnosti i omogućavanje ponovnog otvaranja prometa na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji, iznosi 30 dana, dok je ukupni rok završetka radova tri mjeseca.