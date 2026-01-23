Tvrtka Eurco: Specijalist za rušenje 'pojeo' bi Vjesnik

Rušenje Vjesnikova nebodera privremeno je odgođeno zbog žalbe u zadnji tren o kojoj će sada odlučivati Državna komisija za nabavu

Nakon što je vinkovačka kompanija Eurco na javnom natječaju izabrana da sruši požarom uništenu Vjesnikovu zgradu, postavilo se pitanje zašto je dobila taj posao kada joj posljednjih godina prihod pada i, ono što je također nejasno, barem na prvi pogled, zašto joj se broj radnika od 2022. gotovo prepolovio.

Posao rušenja Vjesnikove zgrade vrijedan je 4,2 milijuna eura (bez PDV-a), a Eurco je privremeno pobijedio nakon što je u konkurenciji s 33 kompanije ušao u finale s njih četiri, s time da se još treba pričekati žalbeni postupak.

Ta je kompanija specijalizirana 'za izvođenje poslova rušenja i uklanjanja građevina, reciklažu građevnog materijala, izgradnju objekata posebne namjene', kako piše na njezinoj internetskoj stranici. No to nije sve – također je registrirana za sanaciju odlagališta komunalnog otpada.