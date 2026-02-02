Komentari

Pobjednik javnog natječaja cijeli posao može prepustiti podizvođačima

2. veljače 2026.
Gradnja pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
Edis Felić
Tvrtka je dobila posao na javnom natječaju, a onda je jednom podizvođaču prepustila 70 posto posla, a drugom 30 posto

Ima jedna dvojba koju pokušavam riješiti u posljednjih nekoliko mjeseci. Pitam se je li dobra ili loša postojeća zakonska mogućnost da pobjednik javnog natječaja za cijeli posao angažira podizvođače. Na razmišljanje me potaknuo jedan post na LinkedInu u kojem je objavljeno rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) o prihvaćanju žalbe tvrtke Prometnice Zagreb.

