Komentari
Pobjednik javnog natječaja cijeli posao može prepustiti podizvođačima
2. veljače 2026.
foto
Tvrtka je dobila posao na javnom natječaju, a onda je jednom podizvođaču prepustila 70 posto posla, a drugom 30 posto
Ima jedna dvojba koju pokušavam riješiti u posljednjih nekoliko mjeseci. Pitam se je li dobra ili loša postojeća zakonska mogućnost da pobjednik javnog natječaja za cijeli posao angažira podizvođače. Na razmišljanje me potaknuo jedan post na LinkedInu u kojem je objavljeno rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) o prihvaćanju žalbe tvrtke Prometnice Zagreb.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Mićo Ljubenko, Odvjetničko društvo Ljubenko i partneri
Koji je smisao natječaja na kojem pobjednik legalno dampira, a na kraju naplati više
Nedavno je bio i sudionik Liderove konferencije '48 sati' u Šibeniku, kada nas je zaintrigirao tvrdnjom da postoji sistemska pogreška u e-Savjetovanjima zbog koje taj portal ne ispunjava osnovnu funkciju – javnu raspravu