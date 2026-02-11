AZTN proveo nenajavljenu pretragu protiv tvrtki u graditeljstvu

Postupak je pokrenut zbog nepravilnosti u javnoj nabavi usluga koordinacije za obnovu potresom oštećenih zgrada u Zagrebu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) provela je postupak i nenajavljenu pretragu protiv tvrtki iz građevinskog sektora, radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, objavila je u srijedu regulatorna agencija.

AZTN je, kako navodi u objavi na internetskim stranicama, pokrenuo postupak protiv tvrtki Eptisa Adria iz Zagreba, Expertplan iz Zagreba, Projektna cjelina sa sjedištem u Zagrebu, JC development & strategy sa sjedištem u Zagrebu, Consol sa sjedištem u Velikoj Buni, Građevinski laboratorij iz Osijeka i Advanced Consulting Engineering Services iz Osijeka.

Postupak je pokrenut na temelju obavijesti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) o uočenim nepravilnostima u provedenom postupku javne nabave, čiji je predmet nabava usluga operativne koordinacije za konstrukcijsku obnovu potresom oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Grada Zagreba, po grupama (5 grupa), naručitelja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Nakon provedenog prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, AZTN je utvrdio postojanje dostatnih indicija za pokretanje postupka protiv navedenih poduzetnika te je donio zaključak o pokretanju postupka utvrđivanja zabranjenog sporazuma na mjerodavnom tržištu arhitektonskih, građevnih, tehničkih i inspekcijskih usluga te usluga vođenja projekata u građevinarstvu, na području Grada Zagreba.

Cilj je utvrditi jesu li ti poduzetnici sklapanjem zabranjenog sporazuma ograničili ili narušili tržišno natjecanje, odnosno nadzirali i/ili podijelili tržište odnosno izvore nabave.

Radi utvrđivanja dodatnih činjenica i okolnosti, odnosno pribavljanja dokaza koji bi mogli potvrditi indicije koje su bile razlog za pokretanje postupka u ovom predmetu, AZTN je sukladno ovlastima iz ZZTN i na temelju naloga Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 21. siječnja 2026. proveo nenajavljenu pretragu poslovnih prostorija poduzetnika Eptisa Adria, Expertplan, Projektna cjelina, Consol i JC.

Odluku o tome jesu li navedeni poduzetnici povrijedili odredbe ZZTN sklapanjem zabranjenog sporazuma, AZTN će, kako se navodi, donijeti na temelju konačno utvrđenog činjeničnog stanja u provedenom postupku.

Iz AZTN- a napominju kako samo pokretanje postupka, kao i provedba nenajavljene pretrage u ovom predmetu, ne prejudiciraju konačnu odluku.