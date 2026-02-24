Odgađa se početak prijava za kupnju novih vozila na alternativni pogon

Novi rok za podnošenje prijava bit će objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom ovog tjedna

Hrvatska obrtnička komora priopćila je u utorak da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog povećanog broja upita potencijalnih prijavitelja odgodio početak zaprimanja prijava na natječaj za kupnju novih vozila na alternativna goriva, koji je trebao započeti danas.

Većina zaprimljenih upita, navodi se u priopćenju, odnosi se na ishođenje dokumenta o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) koji treba priložiti u sklopu prijavne dokumentacije. U prethodnim postupcima taj dokument bio je jedan od najčešćih razloga odbijanja prijava.

Također, prema dostupnim informacijama, pojedini prijavitelji suočeni su s poteškoćama u pribavljanju obvezne dokumentacije od nadležnih institucija i dobavljača, kaže HOK.

Dodaje da se zbog tih administrativno-procesnih razloga odgodom roka želi unaprijediti kakvoća zaprimljenih prijava te omogućiti ravnopravan pristup svim zainteresiranim prijaviteljima, uz poštivanje načela jednakog tretmana.

U priopćenju se navodi i kako će novi rok za podnošenje prijava biti objavljen na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom ovoga tjedna.

Nadalje, početno predviđen rok za završetak projekta i dostavu cjelokupne dokumentacije potrebne za isplatu sredstava produžen je s 31. svibnja na 31. srpnja 2026. godine. Taj rok primjenjuje se na korisnike koji su pravo na sredstva ostvarili prema Javnom pozivu za kupnju novih vozila na alternativna goriva iz 2025. godine, kao i na korisnike kojima će sredstva biti odobrena po predstojećem javnom pozivu, kaže se u objavi HOK-a.

HOK napominje da je više puta informirao svoje članove odnosno potencijalne prijavitelje, o problemu neusklađenosti NKD-a.

Kako bi mogli dostaviti odgovarajući dokument za prijavu na Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva, prema tumačenju FZOEU-a prijavitelji su dužni dostaviti dokaz o razvrstavanju djelatnosti prema NKD-u 2025 te bi stoga svi oni koji planiraju prijavu, a kod kojih usklađivanje nije provedeno, to trebali zatražiti. U protivnom, to bi mogao biti kriterij koji bi ih mogao isključiti iz odabira.

Usklađivanje se može provesti putem e-Građana, aplikacije e-Obrt ili osobno u nadležnom upravnom tijelu prema mjestu sjedišta obrta.

Nakon što se promjena provede, donosi se rješenje i izdaje nova obrtnica, a službeni izvadak iz Obrtnog registra moguće je preuzeti online.

U službenom izvatku tada će biti navedeno razvrstavanje prema NKD 2025., a što se smatra odgovarajućim dokumentom za potrebe javnog poziva, kaže se u objavi HOK-a.