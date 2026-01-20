Poticaji za električne automobile: Pregled po državama EU

Novi val subvencija za EV u Europi donosi kombinaciju novčanih potpora, poreznih olakšica i zamjene starih vozila

Europske vlade posežu za subvencijama i financijskim poticajima kako bi ubrzale prelazak na električna vozila, potaknule slabu prodaju i zaštitile domaću autoindustriju u vrijeme sve žešće globalne konkurencije. Nakon ukidanja ili smanjenja potpora u nekim državama, novi gospodarski pritisci, visoke cijene električnih automobila i sporiji rast potražnje natjerali su vlasti da preispitaju svoju politiku.

Elektrifikacija prometa jedan je od ključnih stupova europske zelene politike, ali i test izdržljivosti za nacionalne proračune. Najnovije najave iz Njemačke, najvećeg europskog automobilskog tržišta, signaliziraju mogući novi val državnih intervencija. U nastavku donosimo pregled najnovijih subvencija i poticaja za električne automobile u Europi,

Hrvatska

U Hrvatskoj subvencije za električne automobile su trenutno usmjerene prvenstveno na pravne osobe, uključujući tvrtke, obrte i profesionalne prijevoznike. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) nudi potpore do devet tisuća eura za BEV-ove i do pet tisuća eura za plug-in hibride, uz maksimalnu vrijednost vozila do oko 50 tisuća eura i sufinanciranje do 40 posto troška, prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupan budžet nacionalnog programa bio je oko 21.2 milijuna eura u 2025., a traje do svibnja 2026., dok je paralelno objavljen novi poziv od 45 milijuna eura za subvencioniranje električnih taksi, dostavnih i car-sharing vozila, s maksimalnom subvencijom također do devet tisuća eura po vozilu.

Uz to, Hrvatska ima porezne olakšice i izuzeća od određenih taksi za električna vozila, poput oslobađanja od posebnog ekološkog poreza i cestovnog poreza, čime se dodatno smanjuju troškovi posjedovanja EV-a kupcima i tvrtkama, prenosi Alternative Fuels Observatory.

Njemačka

Njemačka je najavila novi program subvencija za električna vozila s potporom od 1.500 do šest tisuća eura po vozilu, namijenjen obiteljima s malim i srednjim prihodima kako bi se potaknula prodaja EV-ova nakon pada potražnje. Fond je vrijedan tri milijarde eura i trebao bi obuhvatiti oko 800 tisuća vozila do 2029. godine. Poticaji su retroaktivni za vozila registrirana od 1. siječnja 2026., a u programu će biti prihvaćeni i automobili s tzv. 'range extender' pogonom, kao i uvozni modeli bez ograničenja lokalne proizvodnje, prenosi Reuters

Program cilja potaknuti potražnju u segmentima srednje klase, uz to da se radi o nadogradnji ranijih režima koji su bili ukinuti krajem 2023., kada su izravne subvencije prestale, a porezne olakšice i izuzeća od registracijskih i prometnih poreza ostala su jedan od ključnih alata podrške električnim vozilima u zemlji.

Francuska

Francuska nastavlja sistem 'ekološkog bonusa' (bonus écologique) kroz 2026. godinu, a cilj je poticati privatne kupce električnih automobila kroz direktne subvencije koje ovise o dohotku i ekološkom profilu vozila. Program zadržava fokus na snažnom društvenom komponentom: veći iznos bonusa za kućanstva s nižim prihodima te uvjetima održivosti, uključujući ekološki skor vozila koji uzima u obzir emisije i utjecaj baterije u proizvodnji, prenosi European Alternative Fuels Observatory.

Francuski poticaji su među najstrukturalnijim u EU jer ne samo da smanjuju cijenu kupnje električnih vozila već istovremeno stimuliraju domaću i europsku proizvodnju kroz ekološke kriterije i podršku leasing modelima za manje imućne obitelji (iako je taj leasing model bio pauziran u prošlosti).

Italija

Italija je u 2025. odobrila gotovo 600 milijuna eura novih subvencija za EV-ove, s maksimalnim potporama do 10 tisuća eura za pojedince i do 20 tisuća eura za mala poduzeća, što može pokriti do 30 kupovne kupovne cijene novog električnog ili komercijalnog električnog vozila uz uvjet da se istovremeno povuče staro vozilo s motorom s unutarnjim izgaranjem, prenosi Reuters.

Prema analizi još iz 2025., Italija ide i korak dalje s poticajima do 11 tisuća eura po vozilu, uz ograničenje na cijenu automobila do oko 42.700 eura i s fokusom na pojedince nižeg dohotka, čime se Italija pozicionira među najvećim programima subvencija u EU, prenosi Euronews.

Italija također planira ciljati oko 39 tisuća novih EV registracija do sredine 2026., što jasno pokazuje snažnu državnu podršku u jasnom kontekstu sporog usvajanja EV-ova na talijanskom tržištu, gdje je udio u ukupnoj prodaji bio značajno ispod europskog prosjeka.

Nizozemska

Nizozemska je poznata po strukturnim poreznim poticajima koji nadilaze izravne subvencije. Iako država nudi subvenciju oko 2.950 eura za nove BEV-ove i oko dvije tisuće eura za rabljene BEV-ove, većina koristi dolazi kroz 100 posto odbitka PDV-a na BEV vozila do određenog iznosa, niže poreze na registraciju i godišnji cestovni porez, što ukupno čini EV vozila znatno jeftinijima za posjedovanje u odnosu na ICE vozila, prenosi Vecharged.

Ove fiskalne mjere su dio većeg niza olakšica koji Nizozemsku čini jednim od najatraktivnijih tržišta za prelazak na električna vozila u EU, posebno za tvrtke i individualne korisnike.

Slovenija

Slovenija se u posljednje dvije godine pozicionirala kao jedna od zemalja srednje Europe s najjasnije definiranim i kontinuiranim sustavom subvencija za električna vozila. Država kroz nacionalni program potpora nastoji potaknuti kupnju električnih automobila i kod privatnih građana i kod pravnih osoba, uz jasna cjenovna ograničenja i diferencirane iznose subvencija.

Slovenija nudi subvencije do 7.200 eura za nova potpuno električna osobna vozila, pri čemu visina potpore ovisi o cijeni vozila. Najviši iznos odnosi se na električne automobile niže i srednje cjenovne kategorije, dok se za skuplje modele iznosi postupno smanjuju. Program uključuje i poticaje za rabljena električna vozila, koji se kreću do oko tri tisuće eura, što je rijetkost u europskom kontekstu i dodatno povećava dostupnost električne mobilnosti širem krugu građana, prenosi Electrive.