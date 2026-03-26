Sukob na Bliskom istoku koči globalni gospodarski rast

OECD upozorava da rast cijena energije i geopolitički rizici usporavaju globalno gospodarstvo unatoč ulaganjima i trgovinskim olakšicama

Svjetsko gospodarstvo bilo je na dobrom putu da rastom nadmaši očekivanja, ali eskalacija sukoba na Bliskom istoku izbacila ga je s te putanje, objavila je u četvrtak Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) u proljetnoj međuprognozi. Svjetsko gospodarstvo ove će godine porasti za 2,9 posto, potvrdio je OECD prognozu iz prosinca. To bi značilo da će usporiti u odnosu na 2025. godinu kada je aktivnost uvećana za 3,3 posto. U 2027. tempo rasta trebao bi iznositi 3,0 posto, pokazuju OECD-ovi izračuni.

Uteg rastu u ovoj godini bit će snažan rast cijena energije i nepredvidljiva priroda sukoba, koji će prevagnuti nad pozitivnim utjecajem velikih ulaganja u tehnološki sektor, nižih efektivnih carinskih stopa i prošlogodišnjeg zamaha, objasnili su iz OECD‑a. Prognoza se temelji na tehničkoj pretpostavci da će se poremećaji na energetskom tržištu s vremenom ublažiti, napominju, i da će cijene nafte, plina i umjetnih gnojiva od sredine godine postupno padati.

Preliminarni pokazatelji bili su signalizirali da bi aktivnost u 2026. mogla porasti i za 3,2 posto da sukob nije eskalirao. Utjecaj rata potpuno je otklonio tu mogućnost, ističu u OECD-u.

Snažno ubrzanje inflacije

Uz skok cijena energije, inflacija bi u skupini G20, prema novim prognozama, trebala ove godine biti snažnija za 1,2 postotna boda snažnija no što se do sada očekivalo i iznositi 4,0 posto, pokazuju novi izračuni OECD-a. U 2027. trebala bi usporiti na 2,7 posto.

Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,0 posto i za 1,7 posto u 2027., izračunali su, budući da će usporavanje realnog rasta prihoda i potrošnje građana s vremenom prevagnuti nad snažnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju. U prosincu, prije presude američkog Vrhovnog suda o nezakonitosti carina koje je uveo kabinet predsjednika Donalda Trumpa, OECD je najvećem svjetskom gospodarstvu predviđao rast aktivnost u ovoj godini za 1,7 posto i za 1,9 posto u 2027.

Skupa energija uteg eurozoni

Gospodarstvo eurozone trebalo bi pak u ovoj godini porasti za 0,8 posto budući da će mu uteg biti više cijene energije, pokazuju OECD-ovi novi izračuni. U prosincu bili su očekivali rast aktivnosti u 2026. za 1,2 posto. Prognozu o 1,2-postotnom rastu u zoni primjene zajedničke europske valute OECD je sada pomaknuo na 2027. godinu, navodeći pojačanu potrošnju na obranu.

Njemačko i francusko gospodarstvo trebali bi ove godine porasti za samo 0,8 posto, izračunali su. U 2027. fiskalni poticaji bit će motor Njemačkoj, uz prognoziranu stopu rasta od 1,5 posto. Francusku će pak zakočiti "restriktivnija proračunska politika", uz očekivani rast aktivnosti za jedan posto. Najsnažniji rast u skupini četiriju vodećih gospodarstava eurozone očekuju ove godine u Španjolskoj, od 2,1 posto.

Indijska 'šestica'

Indija bi i ove godine trebala biti blago iznad 'šestice', uz prognozirani rast aktivnosti za 6,1 posto, osjetno slabiji nego u fiskalnoj godini 2025/2026. budući da će racioniranje poremetiti proizvodnju u pojedinim sektorima, uz očekivano smanjivanje poticaja. Kinesko gospodarstvo porast će pak u 2026. za 4,4 posto, izračunali su u OECD-u, istaknuvši najavljeno ukidanje državnih poticaja za potrošače i više cijene energije. Gotovo istu stopu rasta predviđaju i u 2027.

Indonezijsko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 4,8 posto, oslonjeno na državne poticaje osobnoj potrošnji. U 2027. rast bi trebao blago ubrzati, na 5,0 posto. Rusko gospodarstvo porast će pak u 2026. za 0,6 posto, izračunali su, i za 0,8 posto u 2027.