Pad cijene nafte uzdrmao tržišta, ulagače zbunjuju poruke o ratu

Cijene nafte pale više od četiri posto nakon što je Trump signalizirao dogovor o miru, unatoč tome što Islamska Republika niječe pregovore

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi pali, nakon znatnog rasta dan prije, jer su ulagači oprezni zbog kontradiktornih vijesti o krizi na Bliskom istoku.

Dow Jones oslabio je 0,18 posto, na 46.124 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,37 posto, na 6.556 bodova, a Nasdaq indeks 0,84 posto, na 21.761 bod.

U ponedjeljak su indeksi znatno porasli, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump kazao da će odgoditi napade na iransku energetsku infrastrukturu jer vodi 'produktivne razgovore' s Teheranom.

No, kako je Iran poručio da s Washingtonom ne razgovara ni izravno, ni neizravno, na tržištu su splasnule nade da će rat SAD-a i Izraela protiv Irana uskoro biti završen.

Trump ponavlja da se pregovori vode s 'pravim ljudima' u Iranu i da Iran jako želi dogovor, no s druge strane Teheran to opovrgava, a mediji pišu da Washington na Bliski istok šalje još tisuće vojnika.

– Tržište se pokušava stabilizirati dok ulagači s jednim okom prate društvene mreže, a s drugim naslove o krizi na Bliskom istoku. Puno je nervoze, prate se cijene nafte i kretanje kamatnih stopa, a ulagači se plaše da bi zadržavanje cijena nafte na povišenim razinama dulje vrijeme moglo negativno utjecati na rast gospodarstva – objašnjava Carol Schleif, strateginja u tvrtki BMO Private Wealth.

MSCI azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih oko 6,30 sati bio je u plusu 1,83 posto. Istodobno, japanski Nikkei porastao je oko dva posto, australski S&P/ASX 1,9 posto, a ojačale su i kineske burze – šangajska za 1,2 posto.

Cijene nafte u srijedu su pale za više od četiri posto, nakon što je Trump signalizirao da Iran nastoji postići dogovor o miru, unatoč tome što Islamska Republika niječe bilo kakve izravne pregovore sa SAD-om.

U Londonu je barel Brent Blend nafte pojeftinio 4,52 posto, na 98,71 dolar, a u SAD-u marka nafte WTI 3,72 posto, na 88,89 dolara.

Kasno u utorak The New York Times je, pozivajući se na dva neimenovana dužnosnika, izvijestio da su SAD Iranu poslale prijedlog od 15 točaka usmjeren na okončanje rata.

Prema izvješću, ostaje nejasno koliko je taj prijedlog sveobuhvatan. Dostavljen je iranskim dužnosnicima preko Pakistana. Također je neizvjesno hoće li ga podržati Izrael, koji zajedno sa SAD-om izvodi napade na Iran.

Glasnogovornik iranskog vojnog zapovjedništva signalizirao je da će tržišta nafte ostati nestabilna, upozorivši da se cijene barela neće normalizirati dok se regionalna stabilnost ne osigura pod iranskom vojnom kontrolom, izvijestio je Reuters.

Nedostatak jasnoće o tome hoće li se i kada izvoz nafte iz Perzijskog zaljeva moći nastaviti, kao i znakovi da već postoji ekonomska šteta uzrokovana naglim rastom cijena nafte, i dalje brinu tržišne sudionike – unatoč Trumpovim pomirljivim potezima. Cijena sirove nafte Brent, naime, i dalje je čak 35 posto viša nego na početku rata na Bliskom istoku.

Dolarov indeks, koji prati kretanje američke valute prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je jutros 0,1 posto, na 99,317 bodova. Pritom je njegov tečaj prema jenu porastao 0,18 posto, na 158,96 jena, dok je prema euru stagnirao na 1,159 dolara.

Prilično mirno trgovanje na deviznim tržištima u oštroj je suprotnosti s kretanjima na dioničkim i naftnim tržištima, koja snažno reagiraju na svaku novu vijest vezanu uz rat na Bliskom istoku.

– Kod onih koji reagiraju na svaki udarni naslov o dijalogu između SAD-a i njegovih saveznika te Irana, uključujući nagađanja o razgovorima na visokoj razini i prijedlozima za privremeno primirje, sada se sve više zamjećuje zamor – rekao je Chris Weston iz Pepperstone Groupa.