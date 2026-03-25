Rast cijena goriva prijeti skupljim avionskim kartama u Hrvatskoj

Europske aviokompanije najavljuju rast cijena, dok Croatia Airlines bez hedginga prati tržišne promjene

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i situacija s Iranom već se prelijevaju na globalno tržište energenata, a posljedično i na zrakoplovnu industriju. Vodeće europske aviokompanije upozoravaju da bi rast cijena goriva mogao dovesti do skupljih avionskih karata, osobito ako se takav trend nastavi u narednim mjesecima, prenosi Guardian.

Prema podacima Međunarodne udruge zračnog prometa (IATA), cijena kerozina krajem prošlog tjedna bila je čak 94 posto viša od godišnjeg prosjeka, dok cijene nafte dodatno rastu zbog geopolitičkih napetosti. Dok veliki europski prijevoznici dio tog rizika ublažavaju kroz tzv. hedging, financijski mehanizam zaštite od promjena cijena goriva,situacija kod nacionalnog prijevoznika Croatia Airlinesa nešto je drugačija.