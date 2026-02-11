Online kladionice se više ne mogu skrivati iza Malte

Nova presuda otvara vrata tužbama protiv direktora kladionica i mijenja odnos snaga između država, igrača i prekograničnih platformi

Godinama je u europskom online gamingu vrijedilo nepisano pravilo koje kaže da ako imate licencu iz jedne države članice, osobito Malte, praktično ste 'u igri' na cijelom jedinstvenom tržištu. Nacionalne zabrane i licence doživljavale su se kao prepreke koje se mogu zaobići pametnim pravnim strukturama, digitalnim marketingom i tehničkim rješenjima.

Međutim, nedavna presuda Suda Europske unije u predmetu Wunner sada taj model dovodi u pitanje i to na najosjetljivijoj točki, osobnoj odgovornosti direktora.