Nezaposlenost u siječnju skoro 10 posto niža nego lani

Splitsko-U Splitsko-dalmatinskoj županiji nezaposleno 14.990 osoba što iznosi 17 posto ukupnoga broja nezaposlenih u Hrvatskoj

Krajem siječnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 87.935 nezaposlenih, što je za 9,7 posto ili 9.406 osoba manje nego u siječnju 2025., pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u utorak.

U odnosu na prosinac, broj nezaposlenih povećan je za 6,4 posto ili 5.310 osoba.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 86.836 nezaposlenih, a oglašeno je 21.675 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom siječnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je 16.821 osoba, što je 0,6 posto manje nego u siječnju lani. Pritom je 13.359 ili 79,4 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 334 osobe iz redovitoga školovanja (dva posto) te 3.128 osoba iz neaktivnosti (18,6 posto).

Prema podacima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih izašlo je 11.511 osoba što je 3,3 posto više nego u siječnju 2025. godine. Od toga je zaposleno 6.287 i to 5.945 osoba ili 94,6 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 342 osobe ili 5,4 posto na temelju drugih poslovnih aktivnosti.

Najviše se zapošljava u obrazovanju, prerađivačkoj industriji i trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u obrazovanju - 967 osoba ili 16,3 posto. Slijedi prerađivačka industrija s 856 osoba ili 14,4 posto te trgovina na veliko i malo s 831 osoba ili 14 posto.

U siječnju su 5.224 osobe brisane iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Gledano po županijama, u zapošljavanju su predvodili Splitsko-dalmatinska županija (966 osoba ili 16,2 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (769 osoba ili 12,9 posto) te Osječko-baranjska županija (610 osoba ili 10,3 posto).

Najveći apsolutni broj registriranih nezaposlenih osoba zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj županiji 14.990 (ili 17 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (10.999 ili 12,5 posto) i Gradu Zagrebu (10.073 ili 11,5 posto), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (1.192 ili 1,4 posto).

U siječnju ove godine su 29.282 osobe ili 33,3 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile su novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom 2025. godine za 16,3 posto ili 4.113 osoba.

U siječnju je preko usluga Zavoda oglašeno 11.771 radno mjesto, kroz koje su iskazane potrebe za 20.742 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 14,6 posto u odnosu na isti mjesec lani.