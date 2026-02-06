Neoporezivi primici probili granicu od 2,8 milijardi eura

Neoporezive isplate postale su važan dio sustava nagrađivanja rada, uz rekordne iznose isplaćene u 2025. godini

Otkako su poreznom reformom proširene mogućnosti isplate neoporezivih primitaka, oni su postupno postali jedan od ključnih elemenata ukupnih primanja zaposlenika. Podaci Porezne uprave pokazuju da se iznosi isplaćeni po toj osnovi iz godine u godinu povećavaju, a 2025. godina donijela je novi rekord.

Prema podacima Informacijskog sustava Porezne uprave, ukupan iznos neoporezivih primitaka u 2025. godini dosegnuo je 2,88 milijardi eura, što je za oko 200 milijuna eura više nego godinu ranije, kada je isplaćeno 2,64 milijarde eura. U 2023. godini isplaćeno je 2,06 milijardi eura, što znači da su neoporezive isplate u samo dvije godine porasle za više od 818 milijuna eura.

Prigodne nagrade i bonusi nose najveći dio iznosa

Najveći ukupni iznos neoporezivih isplata u 2025. godini odnosio se na nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja. Po toj je osnovi isplaćeno nešto više od 954 milijuna eura, uz 77.835 podnositelja i 1.127.710 stjecatelja. Riječ je o rastu većem od 218 milijuna eura u odnosu na 2023. godinu, kada je isplaćeno 736 milijuna eura. Na razini pojedinačnog radnika, nagrade za radne rezultate u 2025. godini u prosjeku su iznosile oko 846 eura.

Najveći broj radnika dobio je prigodne nagrade, odnosno božićnice, regres i slične isplate. Ovu je vrstu primitka u 2025. godini koristilo 59.585 podnositelja, a obuhvatila je većinu zaposlenih - oko 1,43 milijuna radnika, što znači da su prigodne nagrade u prosjeku iznosile oko 560 eura po radniku. U 2025. godini po toj je osnovi isplaćeno nešto više od 799 milijuna eura, što je više nego u 2024. (782.175.164 eura) i 2023. godini (683.745.905 eura).

Paušalne naknade i troškovi prehrane bilježe snažan rast

Značajan rast bilježe i novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, koje su u 2025. godini dosegnule 917,6 milijuna eura, u odnosu na 808,7 milijuna eura eura u 2024. i 507.3 milijuna eura u 2023.

Uz to, troškovi prehrane radnika tijekom radnog odnosa, isplaćeni na temelju vjerodostojne dokumentacije, porasli su na 71,3 milijuna eura u 2025., s 68,5 milijuna eura u 2024. i 55.993.995 eura u 2023.

Troškovi smještaja i prijevoza: stabilan, ali postojan rast

Troškovi smještaja radnika nastalog tijekom radnog odnosa bilježe stabilan, ali postojan rast. U 2025. godini poslodavci su po toj osnovi bezgotovinski, na temelju vjerodostojne dokumentacije, isplatili ukupno 80,1 milijuna eura, dok je dodatnih 24,4 milijuna eura isplaćeno izravno na račune radnika.

Istodobno, naknade za prijevoz na posao i s posla dosegnule su 6.9 milijuna eura, uz 2.083 podnositelja i 23.232 stjecatelja, što upućuje na blagi, ali kontinuirani rast u odnosu na prethodne godine.

Neoporezivi primitci kao zamjena za klasične plaće

Podaci pokazuju da neoporezivi primitci više nisu sporedni dodatak plaći, nego su postali sastavni dio sustava nagrađivanja rada. Njihov kontinuirani rast odražava prilagodbu poslodavaca poreznom okviru te upućuje na to da će i ubuduće imati sve važniju ulogu.