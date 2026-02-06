U 2025. ostavljeno 19,7 milijuna eura napojnica više nego lani

Fiskalizirani iznosi napojnica porasli su za više od 60 posto u odnosu na 2024., ali realne brojke su zbog gotovine vjerojatno i znatno više

Prema podacima iz sustava fiskalizacije Porezne uprave, građani su u 2025. godini pri plaćanju računa ostavili ukupno 52,6 milijuna eura napojnica, evidentiranih na gotovo 13 milijuna fiskaliziranih računa. Riječ je o snažnom rastu u odnosu na 2024. godinu, kada je na 9,6 milijuna računa zabilježeno 32,9 milijuna eura napojnica.

Drugim riječima, fiskalizirani iznos napojnica u godinu dana porastao je za oko 60 posto, dok je broj računa s evidentiranom napojnicom porastao za više od 35 posto. Takav skok upućuje na kombinaciju snažne turističke sezone, veće potrošnje, ali i sve češće uporabe kartičnih plaćanja, uz koja se napojnica lakše evidentira.