Paralelni obrazovni sustav za darovite širi se Hrvatskom

5. travnja 2026.
izvrsnost, odlikaši, centri izvrsnosti, daroviti
foto Shutterstock
Sergej Abramov
Centri izvrsnosti nude dodatno obrazovanje, ali razvoj ovisi o županijama, EU fondovima i sporadičnoj pomoći države

Dobro je biti izvrstan. Izvrsni su uspješni, u pravilu imaju bolje rezultate, otvaraju im se kvalitetnije prilike, razvijaju se brže i bolje od onih koji su tek vrsni ili samo prolazni. Na ideji o potrebi izvrsnosti u Hrvatskoj se potiho razvija paralelni obrazovni sustav namijenjen darovitoj i visokomotiviranoj djeci.

Riječ je o tzv. centrima izvrsnosti, koji se posljednjih godina otvaraju i napreduju pri županijama i koji izvrsnoj djeci – po pokazateljima školskog uspjeha i nadarenosti – pružaju priliku dodatnog obrazovanja u područjima njihova interesa. Zagreb još raspravlja treba li mu takav centar, a 'provincija' – od Splita, Bjelovara i Varaždina do Osijeka – već ih uvelike financira i njima se koristi, uz pomoć europskih fondova.

Koncept centara izvrsnosti još je 2007. prva postavila Varaždinska županija, koja je, nakon pet prethodnih godina rada s darovitom djecom, otvorila Centar izvrsnosti iz matematike. Danas, 20 godina poslije, ta županija ima 14 centara izvrsnosti, uključujući i one za robotiku, elektrotehniku i astronomiju, a procjena je da je kroz njihove programe dosad prošlo više od deset tisuća polaznika. Mentori i predavači pronalaze se u obrazovnim ustanovama, u pravilu s područja koje županija pokriva. S obzirom na skromna sredstva, nerijetko trebaju posezati za europskom pomoći, a ponekad uspijevaju ostvariti uspješnu suradnju s privatnim sektorom.

– Surađujemo i s udrugama i tvrtkama iz privatnog sektora. Istaknuli bismo suradnju sa zajednicom Split Tech City, u cilju povezivanja programa s lokalnom tehnološkom zajednicom, razmjenjivanja znanja i iskustva te praćenja suvremenih trendova u tehnologiji i inovacijama. Ističemo i suradnju s tehnološkom tvrtkom Orqa, s kojom surađujemo na razvoju inovativnih programa za nastavnike i učenike u području bespilotnih sustava – pohvalili su se za Lider iz Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ).

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Centri Izvrsnosti#Splitsko-dalmatinska županija SdŽ#Bjelovarsko-bilogorska županija BbŽ#Lidija Novosel
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right