Paušalni porez u turizmu: više općina smanjilo nego povećalo namete

Najveći skok bilježi Makarska, gdje je maksimalni paušal utrostručen, dok je 26 lokalnih samouprava smanjilo porez

Iako se u javnim raspravama često stječe dojam da su općine nakon lokalnih izbora masovno posegnule za povećanjem paušalnog poreza iznajmljivačima u turizmu, podaci Porezne uprave za 2026. godinu pokazuju suprotan trend.

Na razini cijele zemlje više je općina koje su paušalni porez smanjile nego onih koje su ga povećale. Analiza je provedena na temelju maksimalnog paušalnog poreza koji pojedina općina propisuje. Takav se pristup pokazao najpouzdanijim, s obzirom na to da dio jedinica lokalne samouprave paušal diferencira po naseljima, a u nekim slučajevima i po pojedinim ulicama, pa usporedba pojedinačnih iznosa ne bi dala vjerodostojnu sliku promjene porezne politike.

Najizraženije povećanje zabilježeno je u Makarskoj, gdje je maksimalni paušal u godinu dana porastao sa 100 na čak 300 eura. Riječ je o daleko najvećem skoku u zemlji i jasnom signalu promjene porezne politike u jednoj od turistički najopterećenijih destinacija. Značajno povećanje bilježi i Mali Lošinj, koji je maksimalni iznos podigao sa 100 na 200 eura.