Biznis i politika
Stan u najmu turistima plaća porez na nekretnine, a apartman ne
20. siječnja 2026.
Mišljenje Porezne uprave pokazuje da o porezu ne odlučuje turizam, nego komunalna naknada i lokalna odluka.
Dok se s državne razine prilikom uvođenja poreza na nekretnine poručivalo da će se stanovi u kratkoročnom najmu obuhvatiti novim porezom i tako, barem posredno, pridonijeti rješavanju stambene krize, u praksi se pokazalo da ipak neće svi objekti biti obuhvaćeni tim nametom. Naime, apartmani su izuzeti od plaćanja poreza na nekretnine, dok stanovi koji su u kratkoročnom turističkom najmu taj porez trebaju plaćati. Zvuči kao administrativni vic ili loša šala iz porezne skripte, no upravo je takvo tumačenje dala Porezna uprava.
