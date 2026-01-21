Zagreb od 2027. diže turističku pristojbu, odluka na Skupštini

Gradska skupština u četvrtak 29. siječnja glasat će o povećanju turističke pristojbe za 2027., uz savjetovanje bez ijedne primjedbe.

Gradska skupština Zagreba u četvrtak, 29. siječnja, odlučivat će o prijedlogu Odluke o visini turističke pristojbe za 2027. godinu, kojom se predviđa povećanje dijela paušalnih iznosa koje plaćaju privatni iznajmljivači smještaja. Novi iznosi, ako prijedlog bude usvojen, primjenjivali bi se od 1. siječnja 2027. godine.

Odlukom se predviđa povećanje godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu, s dosadašnjih 55 eura na 70 eura, kao i povećanje paušala za smještaj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima po krevetu, s 45,79 eura na 50 eura. Ostale kategorije turističke pristojbe, uključujući iznos po osobi i noćenju, ostaju nepromijenjene u odnosu na 2026. godinu.

Paušalna turistička pristojba za smještaj u kampovima i kamp-odmorištima, uključujući robinzonski smještaj, ostaje nepromijenjena i iznosi 66,36 eura po smještajnoj jedinici, dok je na OPG-ovima 45,79 eura. Visina turističke pristojbe po osobi i noćenju ostaje 1,86 eura, a za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iz skupine kampovi iznosi 1,06 eura po osobi i noćenju

Turistička pristojba u godišnjem paušalnom iznosu koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor, za sebe i članove uže obitelji također ostaje ista - za prvog i drugog člana po 7,96 eura, te za svakog sljedećeg člana 3,32 eura.

Kako proizlazi iz obrazloženja objavljenog na službenim stranicama, tijekom internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, provedenog od 10. prosinca 2025. do 9. siječnja 2026., nije zaprimljena nijedna primjedba ni prijedlog.

U obrazloženju se navodi kako se Zagreb profilirao kao destinacija cjelogodišnjeg, a ne sezonskog turizma, zbog čega se ne predlaže uvođenje sezonskih razdoblja plaćanja pristojbe. Odluka se donosi temeljem Zakona o turističkoj pristojbi, uz prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba, a konačnu riječ imat će gradski zastupnici na sjednici Skupštine.

Podsjetimo, Gradska skupština Zagreba je prije godinu dana prihvatila odluku o visini turističke pristojbe za 2026. godinu, koja se nije mijenjala u odnosu na 2025.