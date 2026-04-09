Tri četvrtine poslodavaca u regiji planira povećanje plaća

Manpower: poslodavci u JI Europi dižu plaće u rasponu do 10 posto, pogodnosti uglavnom ostaju nepromijenjene, a zapošljavanje i dalje raste

Više od tri četvrtine poslodavaca u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini planira povećanje plaća, većina unutar kontroliranih raspona do 10 posto, pokazalo je najnovije izvješće o regionalnim trendovima plaća i zaposlenosti za prvu polovinu ove godine tvrtke Manpower.

Jugoistočna Europa ulazi u prvu polovinu 2026. s tržištem rada na kojem povećanja plaća više nisu iznimka, nego ona postaju osnovni trošak zadržavanja talenata, navode iz te tvrtke za zapošljavanje u svom najnovijem izvješću.

Njihovi podaci pokazuju da je povećanje plaća prvenstveno potaknuto s dva čimbenika: pritiskom zadržavanja zaposlenika i inflacijom, što navodi kao razlog za podizanje plaća 60 posto poslodavaca u regiji.

Plaća kao alat za zadržavanje, benefiti sve ciljaniji

„To odražava strukturnu promjenu u ponašanju poslodavaca. Naknada više nije samo mehanizam nagrađivanja, već sve više alat za održavanje operativne stabilnosti i sprječavanje gubitka talenata. Pogodnosti postaju ciljani alat“, navode iz Manpowera.

Kako navode, dok plaće i dalje rastu, 77 posto tvrtki ne planira veće promjene u pogodnostima, no jedan od pet poslodavaca povećava pogodnosti, a to sugerira da se pogodnosti sada koriste strateški, posebno za radna mjesta koja se teže popunjavaju, kao i radna mjesta osjetljiva na zadržavanje zaposlenika.

Najveći izazovi: proizvodnja, logistika, prodaja i nabava

Istraživanje te tvrtke pokazuje i da su izazovi u zapošljavanju i dalje prisutni u cijeloj regiji, a najteže pozicije za popunjavanje su: proizvodnja (34 posto ispitanika navelo), logistika i skladištenje (26 posto) te prodaja i nabava (25 posto).

Ti izazovi sugeriraju da rast u mnogim tvrtkama nije ograničen potražnjom, već dostupnošću radne snage, navode iz Manpowera.

Pozitivne namjere zapošljavanja, ali raste neizvjesnost

Istodobno, izvješće ukazuje i na rastuću napetost: dok namjere zapošljavanja ostaju pozitivne, raste neizvjesnost, pa gotovo svaki peti poslodavac još uvijek nije odlučio o povećanju radne snage.

Naime, kako su naveli, 41 posto poslodavaca planira u budućnosti povećati zapošljavanje, dok svega sedam posto očekuje smanjenje.

Međutim, izvješće pokazuje i da 19 posto tvrtki ostaje neodlučno, što odražava oprez u planiranju, osjetljivost na troškove i neizvjesnost u vezi s tržišnim uvjetima, navode iz te kompanije.