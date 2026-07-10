U Hrvatskoj 59.423 nezaposlenih, najmanje otkako se vodi evidencija

Najčešće se zapošljava u djelatnosti smještaja, ugostiteljstvu, trgovini i prerađivačkoj industriji, najviše u Splitu, Osijeku i Zagrebu

Krajem lipnja ove godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje bile su registrirane 59.423 nezaposlene osobe, što je 10.613 osoba ili 15,2 posto manje nego u lipnju lani te najmanje otkako se vodi evidencija, pokazuju HZZ-ovi podaci objavljeni u petak.

U odnosu na svibanj ove godine, broj nezaposlenih smanjen je za 3,1 posto ili 1875 osoba.

Prema dnevnim podacima HZZ-a, trenutno je na zavodu registrirano 60.609 nezaposlenih, a oglašeno je 15.956 slobodnih radnih mjesta.

Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih prijavljene su ukupno 9632 nove osobe, što je 0,9 posto manje nego u lipnju lani. Pritom je 7301 osoba došla iz radnog odnosa, što je 75,8 posto njih. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 727 osoba iz redovitoga školovanja (7,5 posto) te 1604 osoba iz neaktivnosti (16,7 posto).

HZZ-ovi podaci pokazuju da je iz evidencije nezaposlenih izašlo 11.507 osoba, što je 10,9 posto manje nego u lipnju lani. Od toga je zaposleno 7339 osoba, i to 6660 osoba ili 90,7 posto na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 679 osoba ili 9,3 posto kroz druge poslovne aktivnosti.

Najviše se zapošljava u djelatnostima vezanim uz turizam te trgovini

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je u djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane - 1472 osobe ili 22,1 posto. Slijedi trgovina na veliko i malo s 1132 osobe ili 17 posto te prerađivačka industrija s 785 osoba ili 11,8 posto.

U lipnju je 4168 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, npr. izlaska iz korpusa radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr.

Raščlanjeno po županijama, u zapošljavanju su predvodile Splitsko-dalmatinska županija (1129 osoba ili 17 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Osječko-baranjska županija (686 osoba ili 10,3 posto), te Grad Zagreb (664 osobe ili 10 posto).

U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je i najviše registriranih nezaposlenih osoba - 8666 (ili 14,6 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj). Po broju registriranih nezaposlenih osoba potom slijede Grad Zagrebu (8381 ili 14,1 posto) i Osječko-baranjska županija (7942 ili 13,4 posto), a najmanje ih je bilo u Ličko-senjskoj županiji (617 ili jedan posto).

U lipnju je 16.013 osoba, ili 26,9 posto od ukupnoga broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom prošle godine za 2,6 posto ili 434 osobe.

U lipnju ove godine preko usluga Zavoda oglašeno je 9468 radnih mjesta, kroz koje su iskazane potrebe za 18.218 radnika. Broj traženih radnika smanjio se za 6,4 posto u odnosu na isti mjesec lani, pokazuju podaci HZZ-a.