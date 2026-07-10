Pet državnih kapitalaca proračunu donosi 176 milijuna eura

INA, HEP, HPB, JANAF i Hrvatska lutrija osigurat će gotovo 84 posto ukupnih uplata 22 društva s većinskim državnim vlasništvom

Pet kompanija, INA, HEP, Hrvatska poštanska banka, JANAF i Hrvatska lutrija, ove će godine u državni proračun uplatiti oko 176,5 milijuna eura, odnosno gotovo 84 posto ukupnog iznosa koji država očekuje od dobiti 22 društva obuhvaćena novom Vladinom odlukom.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici odlučila da pravne osobe u kojima Republika Hrvatska ima većinski vlasnički paket te društva od posebnog interesa u kojima država ima manjinski udio u proračun uplate dio dobiti ostvarene u 2025. godini. U pravilu je riječ o 60 posto dobiti nakon oporezivanja, razmjerno paketu dionica ili poslovnih udjela koji pripada državi. Vlada je ukupni učinak odluke procijenila na oko 200 milijuna eura.

Prema Liderovu izračunu, napravljenom na temelju dobiti društava za 2025. i državnih vlasničkih udjela, u proračun bi se trebalo sliti približno 210,5 milijuna eura.