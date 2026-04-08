Plenković: 'Plivajući' PDV zaista je krajnja mjera u slučaju eskalacije

Izmjenama Zakona o PDV-u Vlada bi umjesto Hrvatskog sabora odlučivala kolika bi bila stopa PDV-a na derivate i energente

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u srijedu da je 'plivajući' PDV krajnja mjera koja bi se primjenjivala samo u slučaju velike eskalacije sukoba na Bliskom istoku i daljnjeg rasta cijena energenata, dok prije toga postoji i eventualna mogućnost 'ulaska' u europski dio trošarina na gorivo.

Odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskom saboru uoči aktualnog prijepodneva, Plenković je izjavio da sinoćnje dvotjedno primirje SAD-a i Irana vidi kao 'jako dobru' vijest na koju su reagirala i tržišta diljem svijeta, pa već sada padaju cijene nafte, što je 'jako dobro' i za hrvatsko gospodarstvo i energetsku sigurnost.

Upitan o svojoj jučerašnjoj najavi izmjena zakona o PDV-u i privremenom uvođenju mjere 'plivajućeg PDV-a', Plenković je istaknuo da je 'to zaista krajnja mjera u slučaju velike eskalacije', odnosno alat koji bi se eventualno koristio po potrebi, a ne odmah nakon što se izmjene zakona donesu.

No smatra da ne bi bilo loše u ovakvim okolnostima tražiti od Sabora usvajanje takvih izmjena zakona koje bi Vladi dale 'jedan operativan alat'.

Izmjenama Zakona o PDV-u, pojasnio je, omogućilo bi se Vladi da umjesto Hrvatskog sabora odlučuje na tjednoj ili dvotjednoj bazi kolika bi bila stopa PDV-a na derivate i energente. Distributeri svoje cijene u biti formiraju na tjednoj razini, pa u tim okolnostima nije realno ići s izmjenama zakona pred Sabor svaki tjedan, dodao je Plenković.

Govoreći o aspektima formiranja cijene litre goriva i preostalim mogućnostima njenog umanjenja, pojasnio je da cijena litre u sebi sadrži cijenu samog energenta, zatim trošarine - hrvatski i europski dio, premiju distributera, kao i porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vladine intervencije su do sada išle u dva smjera, pa je dio tereta preuzela država smanjenjem trošarina, pri čemu je kod dizela ta opcija u potpunosti iscrpljena kada je riječ o hrvatskom dijelu trošarine. Formalno je od Europske komisije zatražena mogućnost da se 'uđe' i u europski dio trošarina.

– Postoji presedan, to se događalo ranije, međutim to je jedna procedura koja traje. To bi nam onda bila još šansa da umanjimo cijenu litre goriva ukoliko dođe do povećavanja – naveo je Plenković.