UGP traži veću transparentnost i učinkovitost upravljanja javnim novcem

UGP naglašava kako je cilj doprinijeti razvoju učinkovitijeg i pravednijeg sustava te jačanju percepcije pravednosti i jednakih standarda

Udruga Glas poduzetnika pokrenula je inicijativu za unaprjeđenje transparentnosti i učinkovitosti upravljanja javnim sredstvima te uputila prijedloge nadležnim ministarstvima, uključujući Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa i digitalizacije, Ministarstvo rada, Ministarstvo zdravstva te Ministarstvo turizma i sporta.

Dok se u privatnom sektoru kroz fiskalizaciju osigurava potpuni digitalni trag i nadzor poslovanja u stvarnom vremenu, usporediva razina transparentnosti i odgovornosti još uvijek nije sustavno osigurana u javnom sektoru, priopćili su iz UGP-a te dodali da se radi o novcu poreznih obveznika, čije raspolaganje izravno utječe na kvalitetu života svih građana Republike Hrvatske.

U kontekstu aktualnih gospodarskih izazova i rasta troškova poslovanja, dodatno dolazi do izražaja potreba za učinkovitim i transparentnim upravljanjem javnim sredstvima. Nedavni slučajevi nepravilnosti i otvorena pitanja upravljanja sredstvima u pojedinim javnim sustavima dodatno naglašavaju važnost sustavnog unaprjeđenja nadzora i transparentnosti.

Mikro, mali i srednji poduzetnici, koji čine 99 posto svih tvrtki u Hrvatskoj i zapošljavaju najveći dio radne snage, kroz poreze i doprinose u najvećoj mjeri financiraju javne sustave.

UGP stoga traži: veću transparentnost trošenja javnih sredstava, dostupnost podataka o javnim nabavama, kriterijima i odlukama, razvoj digitalnih alata za praćenje korištenja javnih sredstava te javno dostupne analize potreba i učinka mjera i ulaganja na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzetnika

– Transparentnost nije opcija, već standard. Ako vrijedi za privatni sektor, mora vrijediti i za javni, osobito kada se radi o novcu građana i poduzetnika – poručuju iz UGP-a.

UGP naglašava kako je cilj ove inicijative doprinijeti razvoju učinkovitijeg i pravednijeg sustava te jačanju percepcije pravednosti i jednakih standarda. Udruga poziva institucije na otvoren i kontinuiran dijalog i suradnju s predstavnicima mikro, malih i srednjih poduzetnika – ključnih dionika koji čine okosnicu gospodarstva – u oblikovanju konkretnih rješenja.