Europa traži nove tehnološke lidere uz paket od 80 milijardi eura

Sredstva će biti usmjerena na strateške sektore poput umjetne inteligencije, biotehnologije, čiste tehnologije i obrambene tehnologije

Europska unija pokreće investicijski savez vrijedan 80 milijardi eura kako bi pomogla tehnološkim kompanijama u fazi ubrzanog rasta i povećala njihovu sposobnost natjecanja s velikim američkim i kineskim konkurentima, objavila je Europska investicijska banka (EIB).

Nova inicijativa predstavlja proširenje programa European Tech Champions Initiative (ETCI), kojim upravlja Europski investicijski fond (EIF), a namijenjena je financiranju inovativnih europskih kompanija u fazi širenja poslovanja.

EIB navodi da će kroz novi ETCI okvir biti omogućeno sudjelovanje institucionalnim ulagačima, uključujući osiguravatelje, mirovinske fondove, komercijalne banke, upravitelje imovinom, zaklade i nacionalne razvojne institucije.

Među privatnim ulagačima koji su se zasad uključili u inicijativu su danska Danske Bank, španjolski AltamarCAM, Banco Santander i BBVA, talijanski upravitelji imovinom Azimut Holding i Green Arrow Capital te zaklada Compagnia di San Paolo, dok se uključivanje dodatnih ulagača očekuje u kasnijoj fazi.

ETCI 2.0 nastojat će prikupiti do 15 milijardi eura, što je gotovo četiri puta više od izvornog fonda pokrenutog 2023. godine, a očekuje se da će mobilizirati ukupno do 80 milijardi eura ulaganja za više od 1500 europskih kompanija u fazi ubrzanog rasta.

Konačna veličina fonda bit će utvrđena u drugoj polovini 2026. godine nakon zaključenja prvog kruga prikupljanja sredstava, a EIB Grupa u njega će uložiti do 1,25 milijardi eura.

ETCI 2.0 podupirat će velike europske fondove rizičnog kapitala, ali i srednje fondove s više od 300 milijuna eura kapitala. Očekuje se da će pridonijeti osnivanju više od 100 fondova, uključujući do 45 velikih fondova koji će ulagati u tehnološke kompanije u fazi ubrzanog rasta.

U sklopu inicijative bit će uspostavljena paneuropska investicijska platforma koja bi trebala povezati ulagače s europskim tehnološkim fondovima te im omogućiti bolji pristup informacijama o mogućnostima ulaganja.

Sredstva će biti usmjerena na strateške sektore poput umjetne inteligencije, biotehnologije, čiste tehnologije i obrambene tehnologije, pri čemu će ETCI 2.0 nadopunjavati postojeće nacionalne i europske inicijative te pridonijeti jačanju europskog tržišta kapitala, naglašava EIB.

Podsjetili su i da je prva faza ETCI-ja dosad podržala 15 velikih fondova koji aktivno ulažu u europske startupe u fazi širenja te pridonijela razvoju 12 europskih jednoroga, odnosno privatnih kompanija čija je vrijednost premašila milijardu dolara.

Predsjednica EIB Grupe Nadia Calviño rekla je da je cilj inicijative pretvoriti štednju u ulaganja i poduprijeti razvoj tehnologija budućnosti.

- Vrijeme je za povezivanje europskih tržišta kapitala, a EIB Grupa odgovara na poziv europskih čelnika konkretnim instrumentima za jačanje konkurentnosti Europe - poručila je Calviño.