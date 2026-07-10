Swift uvodi blockchain, 17 banaka testira plaćanja i vikendom

Swiftov projekt omogućuje prijenos tokeniziranih depozita vikendom, ali konačno poravnanje i dalje ovisi o naslijeđenim sustavima

Swift, financijski čuvar koji povezuje tisuće banaka diljem svijeta, u četvrtak je izjavio da se više od desetak institucija priprema za korištenje njegovog ledgera temeljenog na blockchainu.

Zadruga u vlasništvu članova, koja je desetljećima funkcionirala kao okosnica tradicionalnog financijskog sustava, očekuje da će 17 banaka sa šest kontinenata sudjelovati u pilot programu koji uključuje razmjenu tokena koji predstavljaju depozite, navodi se u objavi.

Ističući potencijalnu težinu pilot-projekta, među institucijama koje sudjeluju je nekoliko banaka koje je Odbor za financijsku stabilnost označio kao globalne sistemski važne banke, kao što su BNP Paribas, BNY, Citi, HSBC, Standard Chartered, UBS i Wells Fargo.

Iako se konačno poravnanje fiat valute i dalje oslanja na naslijeđene sustave tijekom radnog vremena, Swift je napomenuo da njegov ledger temeljen na blockchainu omogućuje bankama premještanje tokeniziranih depozita preko noći i vikendom, što je značajka svojstvena svim blockchain sustavima koji posluju u području kriptovaluta.

- Banke imaju koristi od poboljšanog korisničkog iskustva i globalne učinkovitosti likvidnosti bez ugrožavanja standarda usklađenosti, kredita, rizika i kontrole ugrađenih u postojeću obradu plaćanja - izjavili su iz Swifta.

Objava odražava načine na koje tradicionalni financijski posrednici usvajaju blockchain na način koji odgovara njihovom postojećem poslovanju, istovremeno prihvaćajući učinkovitost na koju rukovoditelji Wall Streeta ukazuju godinama.

- Redefiniramo prekogranična plaćanja s novim Swiftovim blockchain ledgerom kombinirajući tokenizirane depozite s našom globalnom mrežom kako bismo osigurali trenutni i stalni protok novca - rekao je Mahesh Kini, globalni voditelj upravljanja gotovinom u Standard Charteredu.

U objavi na blogu u ožujku, Swift je izjavio da njegova mreža ima arhitekturu kompatibilnu s Ethereum Virtual Machine (EVM), softverskim okruženjem koje je temelj jedne od kripto mreža. Ipak, Swiftova mreža je uglavnom centralizirana. Upravlja zajedničkim okruženjem za transakcije, dok banke zadržavaju vlast nad vlastitom imovinom.

Mreže poput XRP Ledgera (XRPL) osmišljene su kao jeftinija i brža alternativa Swiftovoj tehnološkoj paleti, posebno usmjerena na spore brzine namire. U novije vrijeme, Canton Network je dobio na zamahu među financijskim institucijama balansirajući usklađenost s privatnošću.

Financijske tvrtke poput JPMorgana godinama se bave blockchain tehnologijama, preimenujući svoje vodeće rješenje i jedinicu za tokenizaciju iz Onyxa u Kinexys 2024. Swift je u svojoj objavi u četvrtak napomenuo da je njihov proizvod stvoren za devet mjeseci.