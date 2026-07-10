Tvrtke i tržišta

Građevinski sektor i dalje raste: 12 novih tvrtki među najvećima

10. srpnja 2026.
Gradnja ne posustaje, kao ni cijene
foto Shutterstock
Edis Felić
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Prihodi najvećih građevinara porasli su 20 posto na 3,7 milijardi eura, a unatoč usporavanju tržišta očekuje se daljnji rast cijena novogradnje

Čak je 12 novih kompanija iz sektora graditeljstva prošle godine ušlo u 1000 najvećih, što je najviše u posljednjih nekoliko godina, ako ne i dulje. U 2024. među tisuću najvećih bilo ih je 50, lani pak 62. Samo taj podatak govori o dinamičnosti sektora u Hrvatskoj koji se za sada opire krizi koja je zahvatila neke bogatije zemlje, ponajprije Njemačku, pa i Austriju.

Odnos snaga ostao je praktično isti kao i prethodnih godina, s tim da su prema prihodima u 2025. mjesta zamijenili Radnik (završio na četvrtom mjestu) i Dalekovod (završio na trećem mjestu). Te se dvije tvrtke često mijenjaju na rang-listi najvećih prema prihodima.

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